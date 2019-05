En af Danmarks kendte gårde er totalt udbrændt. Det skriver SN.dk.

Den idylliske Kurrebrogaard ved Helsinge blev anvendt som location i Morten Korch-filmen 'Fætrene på Torndal'.

Filmen blev indspillet i 1973 med blandt andre Karl Stegger, Arthur Jensen og Axel Strøbye på rollelisten.

Nu er der ikke meget tilbage af den folkekære gård, efter en brand torsdag raserede ejendommen.

Klokken 11:39 slog naboen Bodil Koch alarm, da hun så ilden bryde igennem tagryggen på den ene længe.

Brandvæsnet forsøgte at holde ilden ned, men gårdens stuehus er nedbrændt. Fem lejligheder i den ene længe kan muligvis reddes, skriver Sn.dk.

Politiets teori er, at branden er opstået i forbindelse med et træpillefyr og en skorsten. Fredag skal brandteknikerne undersøge de sørgelige rester af gården i et forsøg på at finde svaret på, hvorfor ilden opstod.

Ingen mennesker eller dyr er kommet til skade ved branden. Se et klip fra 'Fætrene på Torndal' her.