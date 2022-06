Lyt til artiklen

Han blev kendt for sit arbejde med at afsløre kriminelle.

Og det endte også med at blive hans død.

For den kendte, hollandske journalist – den 64-årige kriminalreporter Peter De Vries – havde lige forladt et tv-studie i Amsterdam i juli sidste år, hvor han havde været på arbejde.

Men så blev han skudt i hovedet og døde efterfølgende af sine kvæstelser. To personer blev i forbindelse med drabet anholdt på en hollandsk motorvej i en flugtbil.

Drabet skabte massiv sorg og vrede og gav anledning til bekymring, hvor den hollandske premierminister kaldte det »et angreb på pressefriheden, der er så afgørende for demokratiet og samfundet.«

Tirsdag fandt første dag i retssalen sted. Her anmodede den hollandske anklagemyndighed om den maksimale straf på livsvarigt fængsel mod den formodede pistolmand og flugtbilisten, der var involveret i sidste års drab. Det skriver flere medier – herunder Reuters.

Den 22-årige hollandske statsborger, Delano Geerman, er sigtet for at have skudt den berømte journalist, mens den 36-årige polske statsborger Kamil Egiert angiveligt skulle have kørt flugtbilen.

Begge er blevet anklaget for drab og besiddelse af ulovlige skydevåben.

64-årige Peter R. de Vries var en af Hollands mest kendte journalister. Han var særligt kendt for sit arbejde med at afsløre den kriminelle underverden. (Arkivfoto) Peter Dejong/Ritzau Scanpix Vis mere 64-årige Peter R. de Vries var en af Hollands mest kendte journalister. Han var særligt kendt for sit arbejde med at afsløre den kriminelle underverden. (Arkivfoto) Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Geerman nægter sig skyldig, mens Egiert fastholder, at han kun var chauffør og altså ikke var involveret i det faktiske mord.

»Min rolle i alt var kun chaufførens, jeg vidste intet om mordet, og jeg myrdede ikke nogen,« sagde han tirsdag til dommerne.

Familiemedlemmer fortalte, at Geerman blev lovet 150.000 euro – altså lidt over en million danske kroner – af en kriminel bande for at dræbe journalisten.

Motivet skulle angiveligt have været, at journalisten i tiden før drabet var rådgiver for et af anklagemyndighedens stjernevidner i sagen mod narkobaronen Ridouan Taghi.

Stjernevidnets bror og forsvarer blev også dræbt, hvilket var med til at styrke politiets teori om, hvem der beordrede drabet på De Vries. Taghi er i øjeblikket tiltalt for narkotikasmugling og mord i menneskehandelsverdenen. Han er ikke blevet anklaget for drabet på Peter De Vries.

Der ventes dom i sagen den 14. juli.

Den 64-årige De Vries var en populær tv-personlighed, kendt for sine programmer, hvor han ofte arbejdede med ofrenes familier og forfulgte uopklarede sager.

Han havde tidligere modtaget trusler, men nægtede sikkerhed.