»Min første sponsorerede ferie (fængsel) nogensinde.«

Sådan skriver influenceren Ahmad Elchaabi til sine følgere i en story på Instagram og bekræfter, at det er ham, der er tiltalt for billigelse af terror i forbindelse med Hamas' terrorangreb 7. oktober.

Efterfølgende ser man, hvordan han filmer og søger på »hvordan får jeg det bedste ud af mit fængselsophold?«

Ifølge TV 2's oplysninger er det korrekt, at Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod netop ham for billigelse af terror.

Der er tale om den første tiltale for billigelse af terror, der kobles til krigen mellem Israel og Hamas.

I en pressemeddelelse mandag oplyste Statsadvokaten, at ytringerne er fremsat via en profil på Snapchat, ligesom yderligere 32 sager lige nu efterforskes rundt omkring i landets politikredse.

B.T. beskrev tilbage i oktober – kort efter Hamas' terrorangreb – en video fra Snapchat, hvor den 26-årige influencer blev stærkt kritiseret for at bifalde drab på uskyldige mennesker.

»Helt seriøst – lad os lige være realistiske engang. Det, der foregår dernede (i Israel, red.), det er ikke helt fair. Fordi der er stadig folk dernede. Der bor folk dernede...,« lød det først på videoen.

Genlæs B.T.s interview med Ahmad Elchaabi om Snapchat-videoen her B.T. har været i kontakt med Ahmarni i et skriftligt interview. Læs alle influencerens svar her: Hvorfor mener du, det er acceptabelt, at du - foran dine mange tusinder følgere - på den måde bifalder drab på civile? »Jeg har aldrig på noget tidspunkt givet udtryk for en glæde eller bifaldt nogen som helst drab på USKYLDIGE civile nogen steder i verden.. Jeg er ret sikker på du kan finde hundredevis af artikler om at Israel er blevet angrebet og flere kvinder og babyer er blevet dræbt. Men jeg også ret sikker på at du ingen beviser kan fremskaffe. Fordi medierne viser hvad de gerne vil vise befolkningen og resten af verdenen og at de er styret af alt hvad der er baseret på en kæmpe løgn. Når man går ind for en besættelse og drab på civile, kvinder, mænd og børn så er man ikke uskyldig. Jeg tager afstand fra alt hvad der hedder drab, tortur og besættelse. Men jeg vil til enhver tid støtte retfærdighed :-) og det er det vores brødre og søstre kæmper og har kæmpet for de sidste 75 år Vigtigt at understrege at det ikke er nogen krig, men en besættelse og at Gaza er lænket fast.« Du skriver, at man ikke er uskyldig, hvis man går ind for besættelse og drab på andre civile, men hvordan kan du vide, at israelerne til festivalen går ind for det? »Jeg kender intet til festivalen og hvordan ved du selv, at det er civile borger fra festivalen som er blevet dræbt? Jeg så en enkel video hvor de løb for livet af frygt, lidt ligesom børnene i Gaza gør og har gjort de sidste mange år. Men jeg så ingen blive dræbt til festivalen? Så hvordan kan i være så sikre på at de har været ude og myrde civile borger? Hvad jeg ved og har set på adskillige videoer på de sociale medier, så har de taget ‘børne morderne’ , altså (de israelske soldater) til fange. Jeg støtter ikke drab på USKYLDIGE civile borger. Hverken i Palæstina, Israel eller andre lande i verden.« Udover videoerne har flere israelske aviser og myndighedspersoner været ude og fortælle, at man har fundet cirka 250-260 lig ved festivallen. Der har også været overlevende, som efterfølgende har fortalt, at de så folk bliver skuddræbt. Tror du ikke på det?

»Jeg hylder drabene på børnemorderne, undertrykkerne, zionisterne. Jeg tror ikke på hvad jeg hører, men hvad jeg ser.. Har du set ligene af de pågældende personer? For det har jeg ikke. Det er nemt at blive styret af medierne, for de viser hvad DE vil vise og ikke realiteten. En video hvor jeg udtrykker mig har rystet Danmark - så nemt er det manipulere med folk. Jeg ved der bliver delt en masse ting omkring mig og mine udtalelser. Men jeg vil altid stå fast ved min holdning om at mordere ikke har ret til liv og at de skal udryddes.«

Herefter ændrede hans ansigt karakter og et lille smil kom frem, før han fortsatte sætningen:

»... som stadigvæk ikke er blevet flækket. Men 250 stykker – det er ikke helt dumt.«

Om det konkret er de ytringer, som den 26-årige influencer nu er tiltalt for, er endnu uvist. B.T. afventer fortsat anklageskriftet, ligesom det heller ikke vides, hvornår han skal for retten.

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas slår over for TV 2 fast, at der efter anklagemyndighedens opfattelse er tale om sympati hos tiltalte for, at der var så mange ofre i angrebet, samt et ønske om, at der havde været endnu flere ofre.

Sagen har allerede fået konsekvenser for influenceren. Han medvirkede nemlig sammen med andre influencere i en kampagne med Børnetelefonen i 2020, men de pågældende kampagnevideoer har organisationen ifølge TV 2 fjernet fra deres kanaler.

Straffen for billigelse af terror kan gå fra bøde og op til tre års fængsel.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Ahmad Elchaabi.

