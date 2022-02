Der er fredag aften udbrudt brand på Krabbesholm Gods i Kirke Hyllinge.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi og Frederiksborg Brandvæsen på Twitter.

Her oplyser politiet, at røgdykkere er til stede, og at de har afspærret området af hensyn til slukningsarbejdet.

Tre heste er indebrændt og en hund er meldt savnet i forbindelse med branden.

Desuden forlyder det, at en person har forsøgt at redde de opstaldede heste ud, og er i den forbindelse blevet udsat for røg. Derfor er vedkommende nu blevet bragt til skadestuen.

Branden er opstået i en staldbygning, og den seneste melding fra brandvæsnet er, at det er lykkedes at forhindre den i at brede sig til de øvrige bygninger.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser kort før 22.00, at branden er under kontrol, og menes at være opstået i en elinstallation på loftet af bygningen.

Tidshorisonten for slukning er fortsat ukendt.

Krabbesholm blev oprettet som herregård tilbage i 1673 af Oluf Rosenkrantz.

Politiet modtog anmeldelsen 20.09.

