»Mentalerklæringen af Peter Madsen har ingen betydning for bevisvurderingen, men kan have stor betydning, hvis Peter Madsen bliver dømt skyldig,« forklarer forsvarsadvokat Henrik Stagetorn, der er advokat og partner i Stagetorn Advokater.

Retten vil de kommende dage behandle den mentalerklæring, som er blevet udarbejdet på Peter Madsen.

I videoen ovenfor kan du høre forsvarsadvokat Henrik Stagetorn uddybe, hvilken betydning Peter Madsens mentalerklæring har for sagen.

Peter Madsen er anklaget for at have planlagt og forberedt mishandlingen og drabet på den svenske journalist Kim Wall ombord på sin ubåd 10.-11. august 2017.

Peter Madsen nægter sig skyldig i seksuelt overgreb og drab, men har erkendt at have parteret Kim Walls lig, efter at hun ifølge hans forklaring døde ved et uheld i ubåden.

Under sin varetægtsfængsling er Peter Madsen blevet undersøgt af både en psykolog og psykiatere. I mentalerklæringen konkluderer Retslægerådet, at Peter Madsen er patologisk løgner, og at han fremstår »højst utroværdig.«

»Det har været svært for psykiaterne at få et indblik i Peter Madsens seksualitet. De fantasier, han fortæller om, virker opdigtede til lejligheden, men samlet set virker han pervers og svært seksuelt afvigende,« lyder det i rapporten, som anklager Jakob Buch-Jepsen læste op under det første retsmøde 8. marts.

Peter Madsen beskrives som en velbegavet mand, der ikke er psykotisk, men har en svært afvigende personlighed med narcissistiske og psykopatiske træk.

»Han er udtalt glat med overfladisk charme. Han er følelseshæmmet med alvorlig mangel på anger og skyldfølelse,« konkluderer rapporten, som anklageren læste op i retten.

Retslægerådet vurderer, at Peter Madsen - såfremt han dømmes for det, han er tiltalt for - udgør en »virkelig fare for andres liv, legeme og frihed«.



Peter Madsen findes egnet til almindelig straf, men Retslægerådet vurderer, at han er så farlig, at forvaring bør komme på tale. Anklagerens hovedpåstand er fængsel på livstid.

Mentalerklæringen vil blive præsenteret for retten de kommende dage 4. og 5. april.

En mentalerklæring vil normalt først blive læst op, hvis en tiltalt bliver kendt skyldig, og når retten efterfølgende tager stilling til strafudmålingen.

I videoen ovenfor kan du høre Henrik Stagetorn forklare, hvorfor mentalerklæringen vil få stor betydning, hvis Peter Madsen kendes skyldig.

I videoen ovenfor kan du få et overblik over ubådssagen