I videoen ovenfor kan du høre forsvarsadvokat Henrik Stagetorn uddybe, hvilken betydning Peter Madsens mentalerklæring har for sagen.

Det er et stort problem for Peter Madsen, at politiet har fundet billeder og videoer med drab og mishandling på hans computere og hardiske. Men det er ikke i sig selv et bevis for at han har dræbt Kim Wall. Det vurderer den erfarne forsvarsadvokat Henrik Stagetorn.

Peter Madsen var stærkt optaget af sex, drab og mishandling. Det står klart, efter anklager Jakob Buch Jepsen onsdag fremlagde, hvad politiet har fundet på den danske opfinders computere og harddiske.

Læs også: Vidne så Peter Madsen på et vigtigt tidspunkt: Det så ikke normalt ud

Under tidligere retsmøder har anklageren fremvist voldspornorgrafiske tegnefilm og videoer med ægte kvinder, der får halsen skåret over. Onsdag læste han højt fra den rapport, Det Nationale Cybercrime Center har lavet om indholdet på Peter Madsens computere. Og det er der en særlig grund til, vurderer Henrik Stagetorn, der er partner i Stagetorn Advokater.

»Anklageren vil tegne et billede af, at det er Peter Madsens habitus at interesserer sig for de her ting,« siger Henrik Stagetorn.

På Peter Madsens computer og eksterne harddiske er der fundet en større mængde filer med filmsekvenser og fotos med relation til fetich, tortur og drab. Der er fundet 135 motiver med drab, og 146 filer med mishandling af kvinder og mænd. Materialet viser blandt andet kvinder, der får halsen skåret over og bliver brændt. Der blev også fundet to videoer, der viser halshugning af kvinder. Et andet sted vises kvinder, der får halsen skåret over med små knive.

Samtidig gennemgik anklageren Peter Madsens søgehistorik på internettet i dagene op til den 10. august 2017, hvor Kim Wall døde under en sejlads på Peter Madsens ubåd, UC3 Nautilus. Søgehistorikken viser, at der i løbet af juli og august blev søgt heftigt på både drab og porno. Seneste søgning på en drabsvideo foretog natten før den 10. august, 16 timer før Peter Madsen stævnede ud med Kim Wall.

Læs også: Afgørende vidner: De kan trække tæppet væk under Peter Madsen

»Ved at gennemgå søgehistorikken, vil han tegne et billede af, at Peter Madsen interesserede sig intenst for de her ting i dagene op til Kim Walls død,« forklarer Henrik Stagetorn.

Peter Madsen selv hævder, at Kim Wall døde som følge af kulilteforgiftning, men det er anklagerens påstand, at han mishandlede hende seksuelt for derefter at tage livet af hende, muligt ved kvælning eller halsoverskæring. Retsmedicinerne har ikke været i stand til at påvise en endelig dødsårsag, og derfor vil anklageren forsøge at få Peter Madsen dømt ved at stykke en række beviser sammen, der til sammen peger på Peter Madsen som drabsmand.

Læs også: Den er ikke oplagt, men: Derfor kan man ikke helt udelukke Peter Madsens forklaring

»Hvad der lå på hans computere er ikke et afgørende bevis, men noget anklageren kan bruge i den indiciekæde, han vil stykke sammen mod Peter Madsen. Det er ikke en fordel for Peter Madsen, at de her ting kommer frem, men det er ikke en smoking gun. Forsvareren kan sige, at hendes klient har erkendt parteringen af et lig, og at de her ting derfor ikke er interessante. Men det er stadig til anklagerens fordel, og du kan være sikker på, at han vil vende tilbage til det i sin procedure.«

Der er afsat 12 retsmøder til sagen og der ventes at falde dom 25. april.