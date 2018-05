Den prisvindende forfatter, Jane Aamund, har ikke politiets opbakning i sin udlægning af, hvad omstændighederne var, da en 19-årig pige faldt i døden.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til BT.

Jane Aamund fortæller i sin nye roman, ‘Samtaler om natten,’ om en episode i Lemvig, der er sket inden for ‘de sidste måneder.’ Her dør en ung pige som følge af 'ungdommelig kådhed og en skør og farlig skoletradition, som er en slags mandomsprøve,' skriver Jane Aamund i kapitel 10, ‘Ulykkerne.’

Pigen, der omtales, kan ingen, ifølge forældrene, være i tvivl om, er den 19-årige Klara Kirk, der i august sidste år døde efter et fald på ti meter centralt i Lemvig, da hun ville springe mellem to tage.

Det fik tirsdag forældrene til at offentliggøre et læserbrev, hvor de tager afstand til Jane Aamunds fortælling om dødsfaldet.

‘Jane Aamund digter et hændelsesforløb helt efter egen fantasi. Hun påstår, at Klara førte an i en flok af unge, der havde den hensigt at gennemføre en manddomsprøve på Lemvigs hustage. Jane Aamund underholder endvidere med en digtet historie om, at de unge gejler hinanden op for at få Klara til at springe,’ skriver familien blandt andet.

Samtaler om natten Roman udgivet 20. april 2018 på forlaget Peoples Press. ‘Lemvig i Vestjylland. Jane Aamund er alvorligt syg. Smerter og uro holder hende vågen i de sene aften- og nattetimer og giver plads til tanker og erindringer fra et langt liv. I samtaler om natten fortæller hun om alt det, der giver mening. De morsomme anekdoter, der vækker latter, systemet, der behandler hende og dem, der tager sig af hende. Menneskene på hendes barndoms hjemegn, som er svære at komme ind på livet af, men tæt på i hjertet. Og om alt det, der var sjovt, og det der var – og er en sorg. Samtaler om natten er en ærlig og livsbekræftende fortælling fra en af Danmarks mest folkekære forfattere,’ lyder forlagets beskrivelse.



Den 81-årige forfatter fortalte til Lemvig Folkeblad, at hun godt forstår forældrenes reaktion. Samtidig fortalte hun dog, at hun står ved sin version af, hvad der skete, i håb om, at det kan afskrække andre unge fra at følge farlige trends som eksempelvis at springe ud fra broer, lød det.

»Det overrasker mig, at der er så mange uopklarede ting omkring den forfærdelige ulykke. Omtalen af ulykken blev bragt i alle medier. Det var før, jeg skrev om ulykken i min bog. Det var ikke nogen hemmelighed. Mine kilder til min version af historien var tæt på den unge ulykkelige pige den aften. Jeg tror, jeg selv ville have reageret på samme måde, som forældrene har gjort i læserbrevet til Folkebladet. Sådan må man reagere, det er for stor en sorg,« sagde hun.

Men politiet fortæller nu til BT, at undersøgelser omkring sagen ikke peger i retning af fortællingen i ‘Samtaler om natten.’

“Vi konkluderede hurtigt på baggrund af vidneforklaringer, at der var tale om en tragisk ulykke, og at der ikke var noget politimæssigt i det. I forhold til den konklusion, vi er nået frem til, kan vi bedst genkende familiens forklaring af, hvad der skete, siger kommunikationsrådgiver i Midt- og Vestjyllands Politi, Mette Helm.

Du kan læse hele forældrenes kommentar til Jane Aamunds fortælling om dødsulykken herunder.