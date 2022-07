Lyt til artiklen

En kvinde sidder med lukkede øjne og skriger i et badebassin. Hun hamrer sine arme ned i vandet, mens en mand råber hende ind i hovedet.

»Kom ud lige nu! Jeg befaler dig. GÅ!,« råber manden, som holder sin hånd på kvindens pande og forsøger at drive en dæmon ud af hende.

Kvinden råber og hamrer igen i vandet, og manden fortsætter:

»Gå! Lige nu. Frihed!,« råber han.

Den dramatiske scene stammer fra en video fra den kristne bevægelse The Last Reformation, og manden i videoen er den danske radikale prædikant Torben Søndergaard.

Torben Søndergaard er selvudnævnt kristen reformist og mener at kunne helbrede folk og uddrive dæmoner.

I 2019 kom Torben Søndergaard og The Last Reformation under hård kritik i TV 2-dokumentaren 'Guds Bedste Børn', hvor befolkningen blandt andet kunne se videoer af de voldsomme dæmonuddrivelser.

Nu er han blevet fængslet i Florida i USA.

Fra fængslet har han talt i telefon med sin kone, som har viderebragt hans ord i et langt Facebook-opslag på hans profil:

»Breaking!!! Grundlægger af The Last Reformation Torben Søndergaard er blevet uskyldigt anholdt og fængslet af FBI og Homeland Security for at udgøre en national trussel ved at smugle våben til USA,« lyder det indledende i opslaget.

B.T. har dokumentation for, at Torben Søndergaard sidder fængslet i USA, men det er ikke officielt bekræftet, at han er under anklage for våbensmugling.

På Homeland Securitys hjemmeside står der, at Torben Kjær Søndergaard sidder fængslet i Baker County Facility i Florida. Homeland Security afviser over for B.T. at kommentere sagen yderligere.

Udenrigsministeriet bekræfter over for B.T., at »en dansk statsborger er blevet anholdt i Florida«, og at ministeriet yder konsulær bistand i sagen.

Ministeriet kan af hensyn til tavshedspligt i personsager ikke oplyse yderligere, lyder det.

Efter den kritiske dokumentar i 2019 forlod Torben Søndergaard Danmark og rykkede bevægelsen til USA.

I en video på YouTube fortalte han, at han følte sig religiøst forfulgt i Danmark, og at han derfor havde valgt at søge asyl i USA.

Det var et møde om netop hans asylsag, der pludselig tog en drejning, da han endte bag tremmer i sidste uge, lyder det fra ham i Facebookopslaget.

Ifølge Torben Søndergaard selv var han indkaldt til et møde med Homeland Security for at drøfte asylsagen torsdag i sidste uge.

»Men så sagde de pludselig, at den egentlige grund til, at jeg var der, var, at de var blevet underrettet om, at jeg smuglede våben fra Mexico til Amerika. Jeg var i chok,« lyder det fra ham i Facebookopslaget.

Torben Søndergaard oplyser, at han for nylig har afsluttet en bibelskole ved grænsen til Mexico, hvor nogle rejste mellem Mexico og USA flere gange om ugen.

»Men INGEN af dem smuglede våben, og jeg har ALDRIG haft noget at gøre med at smugle våben. Jeg ved INTET om våbensmugling,« lyder det fra Torben Søndergaard.

Ifølge Torben Søndergaard selv blev han efterfølgende stillet op ad væggen, lagt i håndjern og fængslet.

Han fortæller, at han er i konstant isolation bortset fra en halv time om dagen, hvor han kan komme ud og bruge en telefon.

»Det har været hårdt, og det er hårdt, men jeg ser også, at Gud ændrer mig i alt dette. At være i isolation uden vinduer og ur og ikke at tale med nogen er mærkeligt,« lyder det fra ham.

»Hav mig med i jeres bønner, og bed for, at Gud fortsætter sit arbejde i mig,« lyder det i slutningen af opslaget.

The Last Reformation er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.