Joe Andersen har tidligere siddet bag tremmer i 13 år for drab. Nu er han blevet varetægtsfængslet for at gå amok ved Netto.

Nogle husker nok skudepisoden i baggården til værtshuset Billiarden på Vesterbro i Odense.

Det var Joe Andersen, der begik et bestialsk drab ved at skyde den 36-årig Christian Horneman.

Ifølge Fyens.dk havde Joe Andersen fået tæsk i et tilstødende lokale til Billarden, og derefter taget en taxa hjem til sin lejlighed i Bolbro for at hente en pistol, som han tog med tilbage til Billarden og skød den 36-årige mand.

Drabet kostede Andersen 13 år i fængsel, men bare tre måneder efter at han var blevet prøveløsladt i 2020, røg han i slagsmål under en fest i et klubhus i Bolbro i Odense. Det blev til tre måneders ubetinget fængsel.

Og nu er den altså gal igen.

Søndag aften omkring klokken 19, slog 45-årige Joe Andersen, ifølge politiet, en anden mand med knytnæve i ansigtet foran Netto på Roersvej i Odense.

Det skriver Fyens.dk.

Selvom han selv nægter, at han har slået manden, blev han i kraft af hans kriminelle fortid fremstillet i et grundlovsforhør mandag ved Retten i Odense.

Ud over en sigtelse for almindelig vold blev han også sigtet for vidnetrusler mod offeret.