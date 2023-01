Lyt til artiklen

En 'velkendt nordjysk jetset-direktør' skal mandag på anklagebænken ved Retten i Aalborg.

Han risikerer en hård straf, hvis han kendes skyldig.

Det skriver TV 2 Nord, som har set anklageskriftet i den omfattende sag mod direktøren.

Han anklages for i årevis at have begået moms- og skattesvindel for flere millioner kroner.

Kendes direktøren skyldig, venter der ham en bøde på op mod fire millioner kroner.

Og ikke nok med det.

Strafferammen for skattesvig af særlig grov karakter er op til otte års fængsel.

Politiet og anklagemyndigheden mener, at den nordjyske direktør via flere af sine selskaber har bedraget statskassen for både moms- og skattebetalinger igennem adskillige år.

Eksempelvis fik han fra 2010 til 2013 foretaget en større renovering af en mondæn adresse i Aalborg. Et af direktørens selskaber stod for arbejdet, hvorfor momsen for renoveringsarbejdet blev trukket fra i selskabets momsregnskab.

Men ifølge politiet og anklagemyndigheden boede direktøren også privat i en del af den pågældende bolig. Derfor skylder direktøren efter politiet og anklagemyndighedens opfattelse 1,9 millioner i moms alene for dette renoveringsarbejde.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvordan direktøren forholder sig til anklagerne om omfattende moms- og skattesvindel.

Sagen kommer for Retten i Aalborg mandag 9. januar og tirsdag 10. januar.