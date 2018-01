Er du blevet fuppet? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Den danske butikskæde Imerco advarer om, at der bliver sendt falske mails ud til folk, der udgiver sig for at være fra Imerco.

Det skriver Imerco på sin Facebook-side.

'Desværre har vi endnu engang hørt fra mange af jer, at I bliver udsat for en SPAM-mail. Vi fraråder stærkt, at man åbner mailen, besvarer den eller klikker på linket, skriver Imerco blandt andet.

I mailen, der påstår at være fra Imerco, får man i udsigt at vinde et gavekort med en værdi på 8.000 kr.

Du kan se mailen herunder:

BT beskrev torsdag, at El-giganten også var ramt af fupmails.

I et Facebook-opslag, som elektronikkæden har delt på sin Facebook-side onsdag, advarede de mod en fup-mail, der i øjeblikket er i omløb.

'Vi gør opmærksom på, at der for tiden er svindel-mails i omløb, hvor der står at ”Elgiganten uddeler gratis smartphones”. Disse mails kommer IKKE fra os, og vi anbefaler dig at slette mailen og blokere afsenderen, hvis du finder en af disse beskeder i din indbakke,' lyder det i opslaget.