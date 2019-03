Hun er kendt som en fremtrædende islamkritiker, samfundsdebattør, blogger og tidligere medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

36-årige Jaleh Tavakoli lægger sjældent fingre imellem, når hun sætter ord på særligt temaer, som vedrører islams mørke sider.

Men nu er hun personligt kommet i klemme, efter det er kommet frem, at hun er en af de mange, som politiet sigter for at have delt et link til den grusomme drabs-video, som viser en af to skandinaviske kvinder, angiveligt danske Louisa Vesterager Jespersen, få halsen skåret over for rullende kamera udført af Islamisk Stat-sympatisører i Marokko.

For med henvisning til, at Jaleh Tavakoli er sigtet for at have delt video-linket, vil socialtilsynet nu helt fratage hende og hendes mand retten til at være plejeforældre for deres syvårige plejedatter.

Datteren, som går i skole, har været en fuldt integreret del af familien, siden hun var blot 48 timer gammel.

»Vi er fuldstændig i chok. Jeg har slet ingen ord for det. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal reagere hverken følelsesmæssigt eller fysisk. Det er fuldstændig vanvittigt. De vil ødelægge en piges liv, fordi hendes mor - eller psykologiske mor - har delt en video. Da jeg delte linket, anede jeg ikke, det var ulovligt. Men okay, lad os så sige, at den er ulovlig, og at det var utrolig dumt at dele den. Og at jeg på et tidspunkt vil blive idømt dagbøder. Men skal det fuldstændig ødelægge et lille menneskes liv og traumatisere hende? Hun har intet med det at gøre. Og hun vil heller aldrig få det at vide. Og ikke mindst: Jeg er ikke dømt for noget som helst. Myndighederne dømmer på forhånd. Det er jo i strid med alle retsprincipper,« siger en rystet Jaleh Tavakoli til B.T.

I brevet, som onsdag tikkede ind i hendes e-boks, hedder det:

'Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med blandt andet generelt godkendte plejefamilier. I forbindelse med tilsynet foretages en vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse, at plejefamilien har den fornødne kvalitet (...) Vi vurderer, at I ikke, henset til ovenstående sigtelse, har den fornødne kvalitet til at have børn i døgnpleje, hvorfor socialtilsynet inddrager jeres godkendelse som generelt godkendt plejefamilie.'

»Jeg forstår slet ikke, hvordan man kan få sig til at skrive sådan noget. Hvordan kan man overhovedet have med børn at gøre og være i en position, hvor man skal afgøre sager og bestemme over børns skæbne? Forstår de slet ikke, hvor stort et svigt det vil være at hive et barn væk fra dets forældre? Vi snakker om at straffe et lille barn, fordi jeg måske har gjort noget forkert. De går jo på forhånd ud fra, at jeg er dømt,« siger Jaleh Tavakoli.

Hvorfor delte du videoen?

»Af en eneste årsag: Dansk politi holdt helt åbenlyst oplysninger tilbage dengang. De udlagde det, der var sket, som en mere eller mindre banal sag, og at kvinderne var døde efter noget vold mod halsen. Men når det er islamister, der udfører sådan noget, så er det jo ikke bare en voldssag. Jeg delte linket, fordi jeg ville have verificeret, hvad der i virkeligheden var sket. Hvilket også kun kan være i offentlighedens interesse. Men det er så det, man vil straffe os for nu ved at tage vores datter fra os,« siger hun.

Hun og hendes mand har nu en frist på 14 dage til et modsvar. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra myndighederne.