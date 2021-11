En tidligere profil i det Københavnske bandemiljø er blevet anholdt.

Det oplyser Københavns Byret.

Personen blev torsdag klokken 9 fremstillet i dommervagten for lukkede døre, og da der er nedlagt navneforbud i sagen, er B.T. fraskåret muligheden for at bringe den anholdtes navn.

Den tidligere profil i det københavnske bandemiljø er sigtet for flere forhold.

Blandt andet er vedkommende sigtet for at have organiseret handel med narkotika.

Bandeprofilen har er sigtet for at have 'indsmuglet, modtaget, besiddet, opbevaret og videreoverdraget ikke under 27 kg kokain'.

Derudover er personen, der tidligere har spillet en rolle i det københavnske bandemijø sigtet for hvidvask for ikke under 10 millioner kroner i forsøget på at skjule sin ulovlige forretning.

Ifølge forsvarsadvokaten nægter den anholdte sig skyldig, da vedkommende 'aldrig havde haft noget med stoffer at gøre'.

Det kom frem ved et grundlovsforhør tidligere på dagen, hvor det også kom frem, at sagen blandt andet trækker tråde til Holland.

Artiklen opdateres …