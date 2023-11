Det er en af de mest konfliktparate grupper, hvor flere medlemmer har liv og lemlæstelse på samvittigheden.

Nu står Bandidos over for en mulig forbudssag, og det er Michael Juul Eriksen, der er forsvarsadvokat for rockerklubben. Selvsamme advokat repræsenterede LTF-banden, der i 2021 blev gjort ulovlig.

»Om det så er helt nok til også at køre en sag mod en størrelse som Bandidos, det kan jeg ikke helt vurdere. Men der er i hvert fald bestemt en mulighed for det, så vi forbereder os på, at der kommer en sag.«

Sådan fortæller Michael Juul Eriksen i B.T.s kriminalpodcast ' På Fersk Gerning,' som kan lyttes i bunden af artiklen, eller hvor du ellers lytter til podcast.

Politiet efterforsker fortsat sagen, og Bandidos og Michael Juul Eriksen ved derfor endnu ikke, om de skal i retten endnu.

Dog peger advokaten allerede nu på, at en særlig detalje bliver afgørende for en mulig kommende forbudssag mod Bandidos.

Nemlig om rockerklubben kan anklages for at virke med vold - eller om striden snarere skal stå om, hvorvidt klubben kan siges at være stiftet med et lovligt formål eller ej.

Da myndighederne ønskede at få LTF gjort ulovlig, var det især med et argument om, at klubben virkede med vold.

Den argumentation så Højesteret dog bort fra efter at have lyttet til Michael Juul Eriksens argumenter. I stedet lagde landets øverste domstol vægt på, at LTF ikke kunne siges at have et lovligt øjemed.

»Det vil sige, at den bestemmelse (om at virke med vold, red.) - og generelt den formulering - den gælder kun politiske foreninger. Så den har man ikke som ammunition imod Bandidos i dag,« siger advokaten blandt andet i podcasten.

Bandidos er ikke en kriminel forening

Forsvarsadvokaten lægger ikke skjul på, at det bliver en omfattende sag med langt flere forklaringer, end vi så med LTF-sagen.

I podcasten fortæller han, hvordan han forbereder sig på sagen, og hvorfor rockerklubben ikke skal forbydes.

»I en sag som det her, der er det jo oplagt, at der er en masse aspekter i Bandidos' virke, som vi jo ønsker at få belyst,« fortæller han.

Blandt andet henviser han til, at klubben står for langt mere end alvorlig kriminalitet, og at de ønsker at hjælpe politiet i deres efterforskning.

»Vi ønsker helt klart at bidrage til sagens oplysning med at lægge ting frem, som belyser de aspekter, vi gerne vil have belyst,« slår Michael Juul Eriksen fast.

Her henviser han til den lange række af aktiviteter som motorcykelture eller andre sociale arrangementer i både Danmark og udlandet, som klubben også står for.

Hvad så med alle de ting, der ikke har med sociale arrangementer og motorcykelture at gøre? Altså de ting, der omfatter alvorlig kriminalitet. Er det også noget, de vil hjælpe med i forbindelse med den her sag?



»Det er jo ikke vores synspunkt, at Bandidos er en kriminel forening. Så derfor er der ikke så meget at bidrage med ud over dem, der måtte være dømt for det.«

Men altså en bande eller en rockerklub som Bandidos, de udgiver dødsmærker til deres medlemmer, når de begår drab. Er det ikke et udtryk for, at det her er en kriminel gruppering?

»Jeg tror, at når det kommer til det med, hvad man har på vesten af mærkerne, så tror jeg, at det er individuelt bestemt, som jeg forstår det, hvad man ønsker at have på der.«

Han påpeger samtidig, at medierne efter hans opfattelse er med til at forvrænge billedet af rockergrupperingen.

»Fordi man ser nogle personer, som er medlem af en eller anden gruppering eller klub, begå noget kriminelt, så er man meget hurtigt til at fastslå, at alle medlemmer af den klub, må stå for det samme.«

»Og sådan er det ikke efter min opfattelse. Så man skal dømmes for, hvad man har gjort, men man skal ikke straffe folk, som ikke har gjort noget.«

Hør hele afsnittet om den mulige forbudssag her eller hvor du ellers lytter til podcast: