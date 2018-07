Hårde ord om dommers afgørelse i en civil retssag udløser en bøde på 100.000 kroner til Karoly Németh.

København. En kendt advokat er blevet pålagt en bøde på 100.000 kroner, fordi han har fornærmet en dommer.

Karoly Németh har overtrådt god advokatskik, fastslår Advokatnævnet i en kendelse.

Så sent som i november sidste år fik advokaten en lignende høj bøde. Det skyldtes nogle ord, han havde skrevet i et opslag på Facebook.

Den nye sanktion pålægges advokaten i forbindelse med en retssag, hvor dommeren ikke ville godkende en svensk lægeerklæring om Karoly Némeths klients sygdom, og som derfor dømte ham som udebleven.

Rettens behandling "forekommer overfladisk, grundløs og ubegrundet", skrev advokaten i et indlæg til retten.

Németh skrev også, at udeblivelsesdommen var blevet afsagt "på et fuldstændig forfejlet grundlag".

Dette er for stærkt kost, fastslår Advokatnævnet. Han har ikke udvist den fornødne respekt for retten og er gået for vidt, hedder det i kendelsen.

I øvrigt har retten faktisk besluttet at genoptage den civile retssag, men alligevel er der altså kommet et disciplinært efterspil.

Ifølge reglerne har Karoly Németh mulighed for at indbringe nævnets afgørelse for retten. Det har han i øvrigt gjort med sidste års kendelse om vidtgående ord på Facebook i forbindelse med en injuriesag.

I 2015 blev advokaten pålagt en bøde på 60.000 kroner. Denne sanktion blev stadfæstet af Københavns Byret.

/ritzau/