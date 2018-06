Den ølkrus-kastende danske fodbold-hooligan Martin Bryhl er blevet løsladt og kan fortsætte sin fodboldrejse i Rusland. Men han risikerer at komme hjem til en regning fra DBU.

Den ølkastende danske fodbold-hooligan Martin Bryhl slap med en bøde på 300 kroner efter at have kastet med et ølkrus efter Danmarks scoring mod Australien. Men når danskeren kommer hjem, risikerer han at få en større regning fra DBU. Jakob Høyer, der er kommunikationschef i DBU, siger til Ekstra Bladet, at DBU overvejer at tørre en bøde fra FIFA på 127.000 kroner af på de fans, der ikke kunne opføre sig ordentligt under VM.

»Vi har fået en bøde af DBU, og vi vil undersøge, om en del af den bøde skal sendes videre til dem, der har overtrådt reglerne,« siger han.

Martin Bryhl blev anholdt af russisk politi efter udtalelser til TV2, hvor han sagde, at han vil kaste ølkrus igen, hvis Danmark scorer flere mål i VM.

»Hvis de såkaldte danske roligans ikke kan holde til, at der bliver kastet med øl, skal de blive væk,« sagde han i et interview med TV 2.

Under kampen mod Australien i Samara kastede nogle af de danske tilskuere fyldte ølkrus. Både danske og australske fans blev ramt, og Martin Bryhl har erkendte at han var en af dem, der kastede ølkrus. Episoden var medvirkende årsag til at Fodboldorganisationen FIFA straffede DBU med en bøde på 127.000 kroner. Bøden var dog også begrundet i manglende handicapforhold og et banner med teksten »Store patter«.

Martin Bryhl er glødende OB-tilhænger og en berygtet person på de danske fodboldstadions. I august 2009 pløjede han ind i en gruppe fodbold-fans efter en kamp, hvor Horsens vandt 1-0 over OB. En Horsens-fan blev kastet 15 meter gennem luften ved påkørslen og blev hårdt kvæstet. To andre pådrog sig brud, mens tre fik mindre skader.

Martin Bryhl blev idømt to et halvt års fængsel og skulle betale næsten 70.000 kr. til tre af ofrene. Han fik også frataget kørekortet i tre år.

Martin Bryhl har selv fortalt, at han har karantæne fra stort set alle danske superliga-stadions, men det forhindrer ham ikke i at købe billet til VM i Rusland.

B.T. har været i kontakt med Martin Bryhl. Han bekræfter at han er blevet løsladt, men henviser til sin advokat. Mette Grith Stage fortæller, at de russiske myndigheder ikke har dømt Martin Bryhl for ølkast.

»Han har fået en bøde på 300 kroner, men det er ikke en bøde han har fået for hooliganisme, vold, trusler eller optøjer. Han har fået en bøde for at være fuld på stadion. Mere alvorligt har de russiske myndigheder altså ikke behandlet det her. Han har fået sit pas igen og kan frit rejse rundt i Rusland og gå på stadion,« siger den kendte forsvarsadvokat, der tidligere har repræsenteret rockere, bandemedlemmer og den terrordømte teenagepige fra Kundby.

Men det er vel alvorligt at kaste et ølkrus?

»Ja, men det er et ølkrus, der er lavet af plastik. Han kaster det i en glædesrus, og det er med hovedet under armen. Det var ikke hans intention, at det skulle ramme nogen. Min klient ved ikke, om det er hans krus, der rammer en person bagved, men det han har sagt er, at uanset om det er hans krus eller en andens krus, så er det beklageligt at det rammer nogen, og det har ikke været tilsigtet. Medierne har udråbt min klient til at være den værste hooligan og voldspyskopat, men det er så endt med en bøde på 300 kroner.«

Man kan godt få den tanke, at din klient intet har lært af det, der skete i Horsens?

»Han var 19 år, da det skete, og det er mit indtryk, at han blevet klogere siden dengang. Det, han er involveret i her, er af en helt anden karakter end det, der skete i Horsens.«

Skal han ind og se ottendedelsfinalen mellem Danmark og Kroatien?

»Han rejser snart hjem, og så vidt jeg ved, har han ikke billet til den kamp.«