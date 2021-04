En stribe kendte danskere har været udsat for grove krænkelser, men har ikke krav på godtgørelse, afgør byret.

Seks kendte danskere har fredag i Københavns Byret fået afvist deres krav om godtgørelser for Se og Hørs krænkelser af dem ved bladets brug af en såkaldt tys-tys-kilde.

Retten finder, at samtlige seks kendisser, som havde sagsøgt Aller, tidligere chefredaktører og tys-tys-kilden, har været udsat for grove krænkelser af deres privatliv.

Men krænkelserne giver dem ikke ret til en økonomisk godtgørelse, lyder det i dommen.

I stedet skal de seks - musikproducer Remee, komiker Casper Christensen, skuespiller Iben Hjejle, tidligere tv-vært Line Baun Danielsen, fotograf Martin Jørgensen og model Oliver Bjerrehus - betale sagens omkostninger.

Line Baun Danielsen har overværet sagen i retten. I hendes tilfælde gav tys-tys-kilden 43 oplysninger om hendes kreditkort videre.

- Det er en sort dag for retfærdigheden. Jeg er ikke overrasket over resultatet, men jeg havde selvfølgelig håbet på noget andet, siger hun fredag.

Årsagen til den manglende godtgørelse for krænkelserne er blandt andet, at det ifølge retten ikke er bevist, at der var tale om en systematisk eller kontinuerlig overvågning.

Derudover mener retten, at der kun har været offentliggjort få artikler på baggrund af de ulovligt indhentede oplysninger.

- Uanset at sagsøgerne har været udsat for grove retsstridige krænkelser, finder retten efter en samlet vurdering, at krænkelserne efter deres karakter og omfang ikke er egnet til at påvirke deres selv- og æresfølelse, fremgår det af dommen.

Sagen om de kendtes krænkelse af privatlivet begyndte at rulle for syv år siden, da tidligere journalist på Se og Hør Ken B. Rasmussen udgav romanen "Livet, det forbandede".

Heri skriver han, at ugebladet benyttede sig af en tys-tys-kilde til at overvåge kendte danskere ved hjælp af deres kreditkort.

Tys-tys-kilden var ansat i IBM, hvor han havde adgang til de kendtes transaktioner. Oplysningerne gav han videre til Se og Hør.

/ritzau/