Højesteret afviste Morten Helvegs krav om godtgørelse for krænkelse i Se og Hør-sagen.

Selv om Højesteret i marts afviste europaparlamentariker Morten Helveg Petersens (R) krav om godtgørelse i Se og Hør-sagen, så fortsætter flere kendte personer sagerne med deres krav.

Det oplyser advokat Brian Larsen, der repræsenterer otte kendte i Se og Hør-sagen.

Det drejer sig om Line Baun Danielsen, Remee, Martin Jørgensen, Iben Hjejle, Casper Christensen, Oliver Bjerrehus samt Rigmor Zobel og hendes mand, Jesper Ravn.

Mens Morten Helveg Petersens sag er blevet behandlet i Højesteret, har sagerne med de andre kendte været sat i bero.

Men trods Helvegs nederlag er planen, at de andre kendte fastholder deres krav, som byretten skal tage stilling til.

- Dem, jeg har talt med, vil gerne fortsætte, siger Brian Larsen.

Morten Helveg Petersen fik ligesom de andre kendte hacket sine kreditkorttransaktioner. I hans tilfælde blev de videresendt af den såkaldte tys-tys-kilde til Se og Hør 10-11 gange fra juni 2008 til september 2009.

Se og Hør brugte en af oplysningerne i en artikel fra juli 2008, hvor det fremgik, at Helveg havde været på et bestemt diskotek i Berlin.

Brian Larsen mener, at hans klienter står anderledes end Helveg.

- Jeg mener, at de er stillet væsentligt bedre til at dokumentere, at der er tale om person- og ærekrænkelse, siger han.

Dog understreger han, at han også er overrasket over Højesterets afgørelse i sagen mod Morten Helveg.

Højesteret fastslog, at selv om Helveg havde været udsat for "grove retsstridige krænkelser af sit privatliv", så skulle det ikke udløse en erstatning.

Krænkelserne var ikke egnet til at "påvirke hans selv- og æresfølelse", lød det, ligesom retten henviste til, at transaktionerne ikke afslørede personfølsomme forhold.

- Den grundlæggende problemstilling er, at Se og Hør har fået informationer, som de kan vælge mellem.

- Efter min opfattelse så er det, at man får valget, allerede en grov krænkelse - bare det at man har været inde at kigge i andres økonomi burde berettige de krænkede til tort, siger Brian Larsen.

Advokaten forventer, at sagerne med de kendte vil kunne komme for retten en gang i efteråret.

I første omgang havde over 20 kendte rejst krav om godtgørelse i sagen, men siden droppede flere deres krav.

- Vi har skåret dem fra, som havde samme krænkelsesniveau som Morten Helveg, siger Brian Larsen.

De kendtes krav om godtgørelse står fortsat til at være 250.000 kroner til hver person.

Kravene om godtgørelse retter sig mod Aller Media, tys-tys-kilden samt tidligere chefredaktører Henrik Qvortrup og Kim Henningsen. Det er dog ikke alle de kendte, der har rejst kravene mod alle fire.

/ritzau/