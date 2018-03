Retten i Lyngby har afgjort, at EU-parlamentarikeren Morten Helveg Petersen ikke får nogen godtgørelse, efter at han blev udsat for ulovlig overvågning af Se og Hør.

»Jeg er forundret over dommen, fordi jeg ved, at der har været kigget i mit kreditkort og mine transaktioner. Jeg er overrasket over, at retten alligevel ikke finder, at det skal have økonomiske konsekvenser,« siger EU-parlamentarikeren Morten Helveg Petersen.

Han havde krævet 250.000 kroner som kompensation for den ulovlige overvågning, men skal i stedet betale sagens omkostninger på 170.000 kroner.

»Det har hele tiden været en principiel sag for mig. Hvis der var kommet penge ud af det, ville jeg have doneret dem til Røde Kors. For mig var det vigtigste det principielle,« siger Morten Helveg Petersen.

Han ved endnu ikke, om han vil anke sagen.

»Nu skal jeg først hjem og læse dommen og vende det med min advokat,« siger han.

Den danske EU-parlamentariker er den første af i alt 21 kendte til at få sit krav om godtgørelse i forbindelse med Se og Hør-sagen afgjort i retten.

Ud over Morten Helveg Petersen har blandt andre skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen samt musikproducenten Remee stævnet Aller Media, to tidligere chefredaktører og den såkaldte tys-tys-kilde.

I 2016 modtog Aller Media en bøde på ti millioner kroner i en tilståelsessag. Senere er de to tidligere chefredaktører og tys-tys-kilden idømt straffe på mellem fire måneders betinget fængsel og halvandet års ubetinget fængsel.

Tys-tys-kilden ankede som den eneste dommen, som nu venter på at blive ført i Højesteret.

/ritzau/