En 20-årig dansk kendis er fredag eftermiddag blevet frifundet for voldtægt i Københavns Byret.

En dommer og den ene af to lægdommere fandt det ikke bevist, at den 20-årige kendis havde tvunget en jænvaldrende veninde til at udføre et håndjob.

Kendissen fortalte i retten, at han var meget ked af sagen.

»Det har været ubehageligt at være udsat for sådan noget her, når der er tale om en kæmpe misforståelse. Det er mærkeligt at blive ringet op af politiet og komme ind i en retssal, hvor der sidder en masse journalister og skriver. Jeg glæder mig til at få sagen overstået, for det har været hårdt at blive udsat for det her,« sagde den 20-årige danske kendis.

Den 20-årige er underlagt navneforbud, og B.T. kan derfor ikke oplyse, hvordan han er blevet kendt i offentligheden.

Han var tiltalt for 'voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje' begået 16. juni 2019 i en lejlighed på Amager.

I retten kom det frem, at den 20-årige efter en bytur tog med tre venner hjem til en 20-årigs lejlighed på Amager, hvor de alle skulle sove.

Kendissen var af den opfattelse, at han havde en flirt kørende med den 20-årig beboer i lejligheden, og da hun lod døren til sit værelse stå åben, tog han det som en invitation. Han gik ind og spurgte, om han måtte sove ved siden af hende i stedet for på gulvet i stuen.

Det gik hun med til, og da han spurgte, om de skulle ligge i ske, sagde hun også ja til det og grinede.

Den 20-årige var iført boksershorts, og den forurettede kvinde var iført natskjorte og underbukser.

»Vi lå sammen hud mod hud, og det synes jeg var rimelig seksuelt,« forklarede den tiltalte.

Den 20-årige kvinde forklarede i retten, at hun ikke havde nogen seksuelle hensigter, og at hun tværtimod så en anden fyr. Hun blev chokeret, da kendissen begyndte at gøre seksuelle tilnærmelser.

»På et tidspunkt prøver han at lægge sin hånd på et bryst, så jeg fjerner den,« fortæller kvinden.

Efterfølgende prøvede kendissen at kysse hende, men hun gengældte ikke kysset og lod i stedet som om hun sov.

Kendissen gned sig mod hendes bagdel, og han forklarede i retten, at hun gengældte bevægelserne, hvilket hun selv benægtede. Herefter førte han hendes hånd ned på sit erigerede lem og gav sig til at lave bollebevægelser i hånden med det resultat, at han fik udløsning.

I retten spurgte hans forsvarer den forurettede kvinde, hvorfor hun ikke fjernede hans hånd eller kaldte på de to andre der sov i lejligheden. Til det svarede den forurettede, at hun var lammet og i chok:

»Der var ikke noget samarbejde mellem det, jeg tænkte, og mit handlemønster. Det var, som om jeg ikke havde mulighed for at reagere, fordi jeg var bange,« sagde den 20-årige kvinde i retten.

Efter kendissens udløsning blev de liggende lidt, indtil kvinden rejste sig og gik ud på toilettet. Der ringede hun til en vendinde, der rådede hende til at vække en anden veninde, der sov i lejligheden.

Den 20-årige kvinde vækkede sin sovende veninde, viste hende sin hånd, der var smurt ind i sæd, og fik veninden til at smide kendissen ud af lejligheden.

Derefter gik hun på toilettet igen:

»Jeg vaskede hænder, og så brækkede jeg mig,« sagde hun i retten.

Anklageren krævede kendissen idømt seks til otte måneders fængsel, og kvinden nedlagde påstand om erstatning på 32.500 kroner for tort, svie og smerte.

Retten fandt imidlertid ikke, at kendissen havde haft til hensigt at krænke offeret, og han blev derfor frifundet. Det er endnu uvist, om sagen bliver anket til landsretten. Indtil da gælder navneforbuddet stadig.

Anklager Anders Larsson fastholder, at det var den rigtige beslutning at rejse tiltale i sagen, der har kostet samfundet 28.000 kroner i advokatsalærer.

»Det var den rigtige beslutning at rejse tiltale, for det er en sag, som belaster offeret meget,« siger anklageren.

Kendissen havde ingen kommentarer, da han forlod retten fredag eftermiddag, men hans forsvarer udtrykker tilfredshed med, at sagen faldt ud til hans klients fordel.