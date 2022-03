Fyns Politi efterlyser torsdag en mand, der helt umotiveret skulle have slået en dreng i ansigtet.

Den noget chokerende hændelse skete for øjnene af drengens forældre og en kammerat

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted 15. februar klokken 19.10 på Lille Svanedam i Nyborg.

Efter gerningsmanden havde slået drengen, skulle han have forladt stedet ad Svanedamsgade i retning mod Kronprinsensgade.

Gerningsmanden beskrives som: Mand, lys i huden, skaldet, gråt skæg, cirka 180 cm høj, 45-50 år, han var iført blå dynejakke og sorte jeans og bar i forbindelse med volden en pose fra Rema 1000.

Det er politiets formodning, at gerningsmanden skulle have handlet i en nærliggende Rema 1000 få minutter før overfaldet. Det er også herfra, at politiets foto af manden stammer fra.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.