En 71-årig kvinde fik en stærkt ubehagelig start på dagen, da hun onsdag morgen slog øjnene op i sin seng i et kolonihavehus i haveforeningen »Uganda« på Ugandavej 125 på Vestamager.

»Pludselig stod det klart for hende, at der var trængt en fremmed mand ind i boligen. Da hun vågner kl. 05.30, står gerningsmanden ved siden af hende, og i forbindelse med at hun vågner, giver han sig så til at slå løs på hende med flere knytnæveslag uden at sige et ord. Der er ingen samtale overhovedet. Hun er ikke i livsfare, men det har været stærkt ubehageligt,« siger politikommissær Bjarke Dalsgaard Madsen fra røverisektionen i Københavns Politi.

De nærmere detaljer om hændelsesforløbet har efterforskerne endnu ikke helt styr på, da den forslåede kvinde foreløbig kun er blevet overfladisk afhørt.

»Vi ved ikke, hvad manden ville, men han er i hvert fald trængt ind i en privat bolig. Vi ved ikke, om der har været et berigelsesforsæt, men det er da nærliggende at tænke, at der kan være tale om et hjemmerøveri, selv om vi ikke ved det med sikkerhed. Vi efterforsker foreløbig bredt, fordi vi ikke ved, hvad han ville. Foreløbig ved vi kun, at der i hvert fald er tale om ulovlig indtrængen og vold. Intet tyder på et seksuelt motiv - der var en voldsepisode, og så løber han sin vej,« tilføjer politikommissæren.

Under overfaldet var der også en anden person til stede i kolonihavehuset, men han opdagede ikke, hvad der skete, før gerningsmanden var stukket af. Politiet ønsker foreløbig ikke at røbe detaljer om, hvordan gerningsmanden skaffede sig adgang til kvinden i kolonihavehuset.

Gerningsmanden beskrives som dansk af udseende, 35-40 år, ca. 170 cm. høj, kraftig/muskuløs af bygning. Han havde rundt ansigt og lyse øjne. Samt helt kortklippet hår og kortklippet fuldskæg/skægstubbe.

Han var iført mørke shorts og lys undertrøje. Af særlige kendetegn nævnes muskuløse ben med en stor tatovering på højre læg.

Der blev ikke udvekslet nogen ord under overfaldet, hvorfor gerningsmandens sprog/nationalitet er ukendt.