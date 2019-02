Bevæbnet med peberspray, pistol og hammer stormede to røvere tirsdag en guldsmed i Nærum.

Nu udsender Nordsjællands Politi billeder af de to gerningsmænd i håb om at nogen vil genkende dem.

Røveriet fandt blev begået mod en guldsmed på Nærumvænge Torv tirsdag den 29. januar 2019 klokken 18.03.

De to mænd skaffede sig kort før lukketid adgang til forretningen ved at skubbe til forretningens ene ejer, en 60-årig mand, som stod udenfor forretningen, så han væltede ned i et skilt.

Inde i forretningen brugte den ene gerningsmand en peberspray mod den 60-årige.

Senere tog han en pistol frem som han brugte til at true den 60-årige samt forretningens anden ejer og en medarbejder, som også var til stede.

Pistolmanden beskrives som cirka 190 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning, iført grøn jakke i stribet eller strikke mønster med tynde refleksstriber på ærmer og ryg, grå joggingbukser med ukendt mærke på højre forside samt sorte joggingsko med hvide sålkanter.

Han bar en mørkegrøn hætte, sort elefanthue samt sorte og grå handsker. Han talte dansk uden accent, oplyser politiet, der tilføjer at han muligvis er venstrehåndet.

Den anden gerningsmand knuste en del af forretningens smykkemontrer med en hammer og kom smykkerne i en blå pose.

Han beskrives som cirka 175 centimeter og slank til almindelig af bygning. Han var iført camouflagefarvet jakke med hætte og sort elefant hue, sorte joggingbukser med et hvidt logo på højre forside, mørke Adidas-fritidssko med hvidt logo og hvide snørebånd.

Han bar grå og sorte handsker. I højre hånd bar han en ældre lægtehammer med gul farvning/belægning. I venstre hånd bar han en blå og hvid pose fra Jysk med teksten 'Scandinavian Sleeping & Living' påskrevet.

De to gerningsmænd flygtede fra stedet i en mørk bil, muligvis en stationcar.

Politiet opfordrer borgere, der har oplysninger i sagen om at kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.

