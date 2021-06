De gemmenroder et garderobeskab i soveværelset og går gennem stuen med favnen fuldt af tyvekoster.

To mænd efterlyses nu af politiet efter et indbrud i en villa i Hvidovre 28. maj.

I et tidsrum mellem 14 og 20.40 slap de to uindbudte gæster afsted med flere effekter.

Hvad de ikke vidste var, at der var overvågningsvideo i huset, og det har nu taget tydelige billeder af de to gerningsmænd.

To indbrudstyve blev filmet på fersk gerning under et indbrud i maj.

De blev med andre ord filmet med fingrene nede i kagedåsen. Både selve videoen og screendumps fra den bruger Vestegnens Politi nu til at efterlyse de to.

Det drejer sig om to yngre mænd, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den ene beskrives som afrikansk af udseende. Han er omkring 20 år. Almindelig til spinkel af bygning med sort krøllet hår, som er halvlangt i toppen og helt kort i siden.

Under indbruddet var han iført en mørk jakke eller trøje med hvid skrift på brystet og mørke bukser, sorte kondisko med hvide såler og sorte eller grå handsker.

Den anden gerningsmand beskrives som en smule ældre. Mellem 20 og 25 år, almindelig til muskuløs af bygning og med mørkt hår – helt kort i siden og nakken – og kort skæg.

Han var iført en sort North Face-jakke med hvid lynlås og logo foran, sorte bukser og hvide kondisko med hvide såler. Også han bar sorte eller grå handsker.

Hvis du ved, hvem de to er, eller ser dem, vil Vestegnens Politi gerne høre fra dig på telefon 4386 1448.