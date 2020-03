I Carlsbergområdet i København er der lige nu et udslip på 1000 liter saltsyre i en bygning.

»Det er en gaffeltruck, der har påkørt en beholder med saltsyre. Der er slået hul i den,« siger vagtchef ved Hovedstadens Beredskab, Frederik Ryber.

Man har derfor indsat kemikaliedykkere for at begrænse udslippet.

»Lige nu flyder det primært ned i kloakken, så man forsøger at fortynde det med vand,« siger Frederik Ryber og fortsætter:

Foto: Mikkel Johansen//Byrd Vis mere Foto: Mikkel Johansen//Byrd

»Saltsyre er ikke noget, man bruger hjemme i køkkenet, det er jo ætsende - men når det kommer i kloakken, kan man fortynde det med vand.«

Beredskabet fylder altså lige nu kloakken med en hel masse vand for at undgå, at nogle rør eller lignende bliver ætset.

Der er ingen melding om tilskadekomst på nuværende tidspunkt.

»Jeg er ikke sikker på, at alle er tilset endnu, men foreløbigt er ingen kommet til skade,« siger Frederik Ryber.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Beholderen, der er slået hul på, står i en af bryggeribygningerne i området, derfor forsøger man også at være effektiv, så omfanget af dampene fra syren ikke bliver for stort.

Bygningen ligger på Bryggerhesten 3 på Vesterbro i København.

Både beredskabet og politiet er på stedet.

Opdateres...