Et kemisk udslip var skyld i, at et område på Hillerød Hospital tirsdag aften kortvarigt var afspærret. Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

»Klokken 17.21 blev der via 112 anmeldt et mindre udslip på Hillerød Hospital af et stof, der hedder formalin. Der var tale om cirka en liter,« fortæller vagtchef Søren Bjørnestad.

Formalin Stoffet formalin er et desinfektons- og konserveringsmiddel, som består af 35 procent formaldehyd i vand. Det anvendes til desinfektion af kirurgiske instrumenter og i dampform også til rumsterilisation. Formaldehyd er en giftig gasart med en skarp stinkende lugt.

Brandvæsenet, indsatslederen og et kemisk beredskab kørte hurtigt derud, hvorefter man fik det fjernet. Ingen er kommet til skade, og det forløb helt udramatisk, oplyser Nordsjællads Politi.

Der er nu blevet luftet ud på hospitalet, og formalinen er blevet bragt til destruering.

Politi og det kemiske beredskab afspærrede kortvarigt et område på Hillerød Hospital. Foto: Local Eyes Vis mere Politi og det kemiske beredskab afspærrede kortvarigt et område på Hillerød Hospital. Foto: Local Eyes

B.T har været i kontakt med Region Hovedstaden, der ikke har nogle kommentarer til sagen. De henviser i stedet til politiet.