Hovedstadens Beredskab har i øjeblikket afspærret området omkring Statens Serum Institut som følge af en »kemisk lugt«.

Det oplyser vagthavende operationschef Michael Møller til B.T.

»En anmelder har konstateret en lugt, og det er inde fra bygningen. Ikke ude i det fri. Vi afspærrer omkring den bygning og så tager vi også forbehold for vindretningen,« lyder det fra Michael Møller, inden han tilføjer, at det ved Ørestats Boulevard lige Langebro.

Ifølge Michael Møller gælder afspærringen en bygning ved Statens Serum Institut, hvor der ikke befinder sig mennesker.

Michael Møller kan ikke komme nærmere ind på, hvilken slags lugt, der er tale om, men fortæller, at det er en »kemisk lugt.«

»Vi har også en ambulance til stede, men det er blot for at stå standby, hvis der skulle være noget,« siger han videre og tilføjer, at der er tale om en såkaldt kemiudrykning.

Der er ikke konstateret nogen tilskadekomne.

På Twitter skriver Hovedstadens Beredskab følgende:

'Vi er mødt med en del styrker på Ørestads Boulevard pga. en konstateret kemisk lugt fra en bygning. Området på Statens Serum Institut er afspærret indtil vi har konstateret hvorfra lugten stammer.'

#HBeredskab. Vi er mødt med en del styrker på Ørestads Boulevard pga. en konstateret kemisk lugt fra en bygning.

Området på Statens Serum Institut er afspærret indtil vi har konstateret hvorfra lugten stammer. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) September 22, 2019

Opdateres...