Der er sket et kemikalieudslip på en virksomhed i Dronningens Kvarter i Fredericia.

Det fortæller Rune Nielsen, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

»Vi fik meldingen klokken 02:53. På PostNords godscentral var der gået hul på en 1000 liters tank med salpetersyre i forbindelse med noget aflæsning,« siger vagtchefen.

Folk kom hurtigt væk fra stedet.

»Der var en enkelt, der lige skulle et smut på sygehuset til kontrol for at han havde ikke have inhaleret nogle giftige dampe. Men der er ikke længere nogen dampe derude,« siger han.

Situationen er under kontrol, men brandvæsenet vil være på stedet i nogen tid endnu for at foretage endelig oprydning.