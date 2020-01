Onsdag formiddag frygtede politiet et kemikalieudslip på Scandic Food i Tårs i Nordjylland. Der blev også meldt om mulig fare for en eksplosion.

Men nu er Nordjyllands Politi gået på Twitter for at give en opdatering i sagen.

Det viser sig nemlig, at der ikke var tale om et udslip, men i stedet kemikaliedampe, som udløste en storstilet politiaktion med evakuering af de ansatte i virksomheden

I alt blev 63 personer evakueret, men det har nu vist sig, at der altså ikke har været tale om et egentligt udslip.

Det har vist sig, at der er tale om kemikaliedampe og ikke et egentlig udslip i Tårs. 63 evakuerede medarbejdere er lægefagligt undersøgt. Ingen har været eksponeret eller er kommet noget til. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 29, 2020

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra politiet.

På Twitter bekræfter Nordjyllands Politi dog, at man er rykket ud til en hændelse i Tårs.

Men nu står det klart, at ingen er kommet til skade, efter at de ansatte er blevet undersøgt at lægefagligt personale.

B.T. følger sagen.