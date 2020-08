Kemikalieudslip på Novo Nordisk udløste natten til tirsdag storalarm.

Klokken 03:00 modtog Frederiksborg brand og redning en melding om gul væske, der flød ud af et kompressoranlæg hos Novo Nordisk i Hillerød.

»Vi indsætter vores kemikaliedykkere for at finde ud af, hvad det her spild er, og hvor det kommer fra,« fortæller Morten Pontoppidan, der er vagthavende indsatsleder i Frederikseborg brand og redning.

Væsken viste sig at være en form for kølervæske, der stammede fra et læk i kompressoranlægget.

I samarbejde med miljøvagten og kemisk beredskab udarbejdede brandvæsnet en plan for at indæmme og standse udslippet.

»Vi indæmmer det og sørger for, at det ikke kommer ud af bygningen eller ned i kloakken. Så får man lukket det, og når der ikke er mere i den akutte fase, overlader vi det til Novo Nordisk at få det gjort rent,« oplyser Morten Pontoppidan.

Ingen personer kom til skade eller var i fare i forbindelse med udslippet.