En bus havde fredag eftermiddag en læk af hydraulikolie, der gav ekstremt glatte veje i Hillerød.

Bilister i centrum af Hillerød måtte fredag eftermiddag køre ekstra forsigtigt, fordi vejene var spejlglatte efter et olieudslip.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

- Det er en bus, der har kørt en rute og har lækket hydraulikolie undervejs. Flere gader i det centrale Hillerød er ramt, og vi har haft to harmonikasammenstød, fortalte vagtchef Dyre Sønnichsen tidligere fredag.

Især Tulstrupvej var hårdt ramt, men også blandt andet Frederiksværkgade, Helsingørgade, Dyrehavevej og Ålholmparken var meget glatte.

- Desuden trækker andre biler olien med ud på sidevejene, som så også bliver meget glatte, sagde Dyre Sønnichsen tidligere.

Ifølge vagtchefen gjorde olien vejene ekstra glatte, fordi de i forvejen var fugtige.

Beredskabet arbejdede hårdt på at få fjernet olien ved at sprede kattegrus over den.

Kort før klokken 18 skriver politiet på Twitter, at der er udlagt kattegrus på de ramte veje, "og julefreden kan igen sænke sig over gaderne i Hillerød".

/ritzau/