Spredt ud over marken ligger de der. De døde dyr. Eller deres kroppe, for hovederne mangler. Dem er der nogen, der har revet af.

Det forfærdelige syn mødte Katrine Nikander Samsing, da hun onsdag formiddag klokken 10 var på vej ud for at fodre sine gæs.

Hun havde set dem i live blot to timer forinden, men som hun nærmer sig marken, kan hun se, noget er galt. Helt galt.

»Jeg løber derhen og finder dem alle liggende døde uden hoved. Hovederne er væk. Det var et helt forfærdeligt voldsomt syn,« fortæller Katrine Nikander Samsing og fortsætter:

»Jeg begyndte at græde. Det er forfærdeligt at miste sine dyr på den brutale måde.«

Katrine Nikander Samsing får hurtigt på fornemmelsen, at det ikke er et andet dyr, der har været på spil. Og en jæger bekræfter hende i antagelsen.

»Så må jeg vente på, min kæreste kommer hjem og undersøger dem. Jeg kunne simpelthen ikke,« siger Katrine Nikander Samsing.

Kort efter ringer de sammen til Østjyllands Politi.

»Politiet siger decideret, at de aldrig har set sådan et syn. De har fået revet hovedet af, og det er mennesker, der har gjort det. Nogen har revet hovederne af mine dyr,« siger Katrine Nikander Samsing.

Et stykke derfra kan de se, at hegnet er skåret op, der hvor nogen er gået ind. Der er dækspor fra en ATV. Der ligger også en enkelt fod fra en gås. Gåsen mangler.

»Vi har ledt over alt, men kan ikke finde den. De må have taget den med. Og have taget alle hovederne med også. Hvem gør sådan noget?« spørger Katrine Nikander Samsing og fortsætter:

»Jeg er fuldstændig i chok over, at nogen kan finde på at gøre sådan noget ved et forsvarsløst dyr. Det er slet ikke til at beskrive eller forstå. Det gør mig så nervøs, og jeg er virkelig rystet over det.«

Katrine Nikander Samsing har været inde i huset i al den tid, det er foregået. Blot to timer forinden var hun selv ude på marken i Thorsø.

»Det er nok det mest forfærdelige ved det. Der går så mange tanker igennem mit hoved. Tænk, hvis jeg var kommet ud og havde forskrækket dem, hvad var der så sket? Det er virkelig ubehageligt at tænke på,« siger hun.

Men det er ikke første gang, Katrine Nikander Samsing og hendes kæreste er ude for, at nogen gør ubehagelige ting ved deres dyr.

»Det startede med, at nogen lukkede vores høns ud, så vi skulle løbe rundt og fange dem. Så begyndte de at knække nakken på vores høns og nu det her,« siger Katrine Nikander Samsing og tilføjer:

»Jeg forstår bare ikke hvorfor. Hvis vores dyr har irriteret nogen, kunne de jo komme at sige det – men vi bor så langt fra naboer, at det næsten ikke kan passe. Jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor.«

Og episoderne har sat sig i familien.

»Det har virkelig givet en utryghed. Jeg tør ikke lukke min hund ud. Jeg føler, det er en trussel mod os. Vi skulle have haft køer, men det tør jeg slet ikke lige nu. Nu sætter vi vildtkameraer op – også for vores egen sikkerheds skyld,« siger Katrine Nikander Samsing og afslutter:

»Det kan egentlig slet ikke beskrives. Det er jo nærmest masseslagtning.«

Østjyllands Politi bekræfter hændelsen over for B.T.

Politiet fortæller, det er en voldsom sag, som nu efterforskes. Derfor vil politiet også meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114.