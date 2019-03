Onsdag kom det frem, at Thalia Pitzner er blevet meldt til Nordsjællands Politi for at have delt en video på sin Instagram-story i sidste uge af en afklædt au pair-pige.

Nu knytter Thalia Pitzners mor, 'Diamantdronningen' Katerina Pitzner, en kommentar til hele situationen.

I en mail til B.T. skriver Katerina Pitzner følgende:

'Thalia bor ikke hos mig, og jeg havde ingen anelse om, at hun filmede naboen, da hun var på besøg. Jeg er flov på min datters vegne og chokeret over, at hun kunne opføre sig så ubetænksomt og taktløst,' skriver Diamantdronningen.

I den forgangne uge kunne Thalia Pitzners over 60.000 følgere på Instagram se en video af en afklædt au pair-pige.

I videoen, som B.T. har set, zoomer 25-årige Thalia Pitzner ind på naboens au pair.

Au pair-pigen sidder i sit private værelse i naboens hjem på Strandvejen nord for København - afklædt, kun iført undertøj - og smører creme i ansigtet.

Herefter siger Katerina Pitzner: »Jeg bliver helt flov på hendes vegne.«

Thalia Pitzner griner og siger højt i videoen: »Tager lige sin aftenrutine her i sit undertøj foran os.«

Herefter slutter videoen, som desuden havde følgende tekst skrevet:

'Mor anbefaler naboens au pair til at holde op med at være afklædt hver aften for åben skue'.

Den filmede au pair-pige ønsker at være anonym, men har fortalt til B.T., at hun er »meget chokeret og krænket« over videoen.

Og det kan nu gå hen og få alvorlige konsekvenser for reality-kendissen, efter at en anonym Instagram-bruger har meldt Thalia Pitzner til Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi bekræfter over for B.T., at der foreligger en anmeldelse i sagen.

Thalia Pitzner selv er også ked af det over situationen.

»Jeg er frygteligt ked af, at der er en person, der har følt sig chokeret og krænket over det her, og det har slet ikke været min intention på nogen måde. Det har på ingen måde været min hensigt at gøre det over for nogen mennesker og har aldrig været det,« siger Thalia Pitzner til B.T.