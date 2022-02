En brændende gryde havde tirsdag formiddag nær brændt et hus helt ned til grunden. Men så kom en gammel kending til undsætning.

Madlavningsdramaet udspillede sig på Ringkøbingvej i Aalborg Øst.

Her havde beboerne været ved at lave mad på komfuret med en frituregryde fyldt med kogende olie. Men pludselig gik det helt galt.

»Der gik ild i olien, og ilden fortsatte op gennem emhætten. Det var så kraftigt, at loftet i huset også begyndte at brænde,« fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

Heldigvis anede to vakse mennesker dog lynhurtigt uråd.

»To naboer ser, at der står meterhøje flammer ud af taget, blandt andet en pensioneret brandmand og en anden genbo,« forklarer indsatslederen og uddyber:

»De finder en stige og en vandslange, og så begynder de at smide vand på flammerne oppe på taget. Derudover var den pensionerede brandmænd inde og rykke emhætten ned, så den ikke kunne brænde mere.«

Klokken 10.43 fik Nordjyllands Beredskab meldingen om branden, som de kort tid efter ankom til. Og den tidligere brandmands indsats var tydelig.

»Da vi kommer frem, er flammerne i køkkenet dæmpet. Men det brænder på loftet, hvor vi sender røgdykkere ind og slukker. Det gik rimelig hurtigt.«

Indsatslederen er dog ikke i tvivl om, hvad den pensionerede brandmands årvågenhed har betydet for huset overlevelseschancer.

»Hvis ikke han havde gjort det, han gjorde, så var huset brændt ned. For der lå tagpap på taget, som var begyndt at antænde. Så han reddede bygningen. Det er der ikke tvivl om.«

Familien i det brændende hus slap uskadt fra uheldet.

Køkkenet og loftet er dog brændt, der er vandskader og strømmen er gået.

»Og så har vi lavet et endnu større hul i taget – for at kunne komme til at slukke,« forklarer Søren Krogsgaard.

Den øvrige del af huset er dog fortsat fuldt beboeligt.

Nordjyllands Beredskab returnerede til stationen efter cirka en times arbejde. Skadeservice er nu tilkaldt.