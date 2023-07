Da hendes kat efter et smuttur i weekenden vendte hjem, var det med sår på kroppen.

Blodige sår.

Den var blevet skudt, konstaterede dyrlægen, der grundet skadernes størrelse og placering ikke så anden udvej end at aflive racekatten.

Mandag klokken 13.56 ringede den kvindelige katteejer så til politiet, som nu er gået ind i sagen.

I døgnrapporten beskriver Midt- og Vestsjællands Politi, at man forsøger at klarlægge de nærmere omstændigheder i sagen på baggrund af kattens sår.

Her indgår spørgsmålet om, hvorvidt nogen kan mistænkes for at have skudt mod katten i løbet af weekenden, lyder det.

Katten var løbet fra sit hjem i Ubby, der ligger sydøst fra Kalundborg, da den mulige skudepisode fandt sted.

