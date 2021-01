Det er svært at forestille sig et større mareridt, end det en kat en mørk aften i januar var udsat for.

På havnen i Sakskøbing opdagede en mand en plastikpose, som var efterladt midt på kajen.

I første omgang troede han, at det var affald, og han gik derfor hen for at samle posen op, så den kunne blive smidt i skraldespanden.

Da manden fik samlet posen op, fik han et stort chok.

Sådan så katten ud, da den hos dyrlæge fik fjernet snoren rundt om sine bagben. Foto: Dyrenes Beskyttelse. Vis mere Sådan så katten ud, da den hos dyrlæge fik fjernet snoren rundt om sine bagben. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

I posen lå der en levende kat med bagbenene bundet sammen med sejlgarn.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse på Facebook.

Manden tog straks katten med hjem, og ringede til den lokal dyrlæge Inga Stamphøj, som hentede den og fik fjernet sejlgarnet fra dens bagben på klinikken.

Trods sine mange års erfaring som dyrlæge blev hun ret hårdt ramt over at se, hvad katten var udsat for.

Her ses nærbillede af kattens bagben med sejlgarn. Foto: Dyrenes Beskyttelse. Vis mere Her ses nærbillede af kattens bagben med sejlgarn. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

»Selvom man har været i branchen længe, blev jeg alligevel påvirket af det. Det er en meget voldsom handling at binde et levende væsen og tage det med på havnen og efterlade det der,« siger Inge Stamphøj til Dyrenes Beskyttelse.

Men hvad er der så sket med katten?

Ifølge Inge Stamphøj er den hverken mærket eller chippet, og der er ikke nogen familie som har meldt, at de savnede den.

Men trods alt, ser fremtiden lys ud for katten. Foreløbigt i hvert fald.

Sådan ser katten nu ud, efter den ikke længere har sine ben bundet sammen. Foto: Dyrenes Beskyttelse. Vis mere Sådan ser katten nu ud, efter den ikke længere har sine ben bundet sammen. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Inge Stamphøj oplyser, at hendes søn har besluttet, at den cirka fem måneder gamle kat foreløbigt bor hos dem.

Og så har den ind til videre fået navnet Bjarne, lyder det fra dyrlægen.

Kattens frygtelige behandling er meldt til Sydsjælland og Lolland Falster Politi.

Men desværre har ingen vidner eller tidligere ejere af katten meldt sig.