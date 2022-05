Politiet har fået ganske få henvendelser i to aktuelle efterlysningssager – og det betyder med al sandsynlighed, at sagerne inden for ganske kort tid vil blive henlagt.

Det oplyser Kenneth Rodam, politikommissær ved Nordjyllands Politi, over for B.T.

»De enkelte henvendelser har ikke givet noget af sig. Og vi er desværre nået dertil, at vi formentlig ikke får dem opklaret.«

»Vi graver lige en sidste gang, men ellers ser det ud til, at de bliver lagt ned i indeværende måned. Det er meget ærgerligt,« lyder det fra kommissæren.

Den mand, som politiet formoder, stod bag røveriet 11. april. Foto: Nordjyllands Politi

Sagerne, hvor politiet altså er på bar bund, drejer sig om et voldsomt røveri i Superbrugsen i Vejgaard 11. april, hvor man har efterlyst den formodede gerningsmand med signalement og billede.

Røveriet udviklede sig voldeligt, da en kunde først prøvede at holde røveren tilbage og efterfølgende blev truet med vold, hvorefter gerningsmanden flygtede med et pengebeløb stjålet fra kassen.

Den formodede gerningsmand beskrives som dansk af udseende, dansktalende, 30-35 år gammel, 180-185 centimeter høj og almindelig af kropsbygning.

I den anden sag efterlyser politiet en mand, der er mistænkt for to røverier begået i Nibe 16. marts og Aalborg Øst 25. marts. Her gik det blandt andet ud over Lotte Schou, der er indehaver af den blomsterbutik i Nibe, der blev røvet.

Gerningsmanden slap fra begge røverier med et ukendt pengebeløb.

»Jeg er rystet. Vi skal arbejde her fremadrettet, og vi er her nogle gange til klokken 22-23 om aftenen. Det er sindssygt svært at ryste af sig. Og min kollega, hun er virkelig i choktilstand. Vi kommer i hvert fald til at være her alle sammen fra nu af,« forklarede hun.

I begge røverier var manden maskeret, hvilket også har besværliggjort efterforskningen:

»Han er jo usædvanlig godt maskeret, så det er nok det, der gør det. Vi hører ikke rigtig noget konkret om sagen, og det er jo svært at være konkret, når han er så godt maskeret,« forklarede Kenneth Rodam til B.T. 13 maj.

Den formodede gerningsmand beskrives som 170-180 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og dansktalende uden accent.

Kenneth Rodam oplyser mandag, at man har fået henvendelser i begge sager. Henvendelserne er primært gået på tips om, hvem og hvor de potentielle gerningsmænd kunne befinde sig.

Men det har altså ikke ført til gennembrud i nogen af sagerne.

Nordjyllands Politi vil, trods den kommende nedprioritering af sagerne, gerne høre fra borgere, der måtte vide noget. I så fald kan du kontakte politiet på telefon 114.