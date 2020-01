Et stenkast mod politiet skal koste en 31-årig mand en udvisning fra Danmark.

Det fremgår af et anklageskrift mod den voldstiltalte mand, som B.T. har fået aktindsigt i.

Den 31-årige mand, der blev født i det daværende Jugoslavien, deltog ifølge tiltalen 14. april sidste år i de voldsomme uroligheder på Blågårds Plads på Nørrebro i København, hvor en større gruppe personer gik til angreb på politifolk i forbindelse med en demonstration, som politikeren Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs stod bag.

Paludan er kendt for blandt andet at kaste med koranen under demonstrationer, ligesom der også er foregået afbrændinger af muslimernes hellige bog i forbindelse med hans arrangementer.

Det har vakt vrede især i muslimske indvandrermiljøer. Og sidste forår var der flere uroligheder i forbindelse med Paludan-demonstrationer. Det førte til, at Paludan flere gange fik forbud mod at demonstrere.

Den 31-årige, der har haft tilknytning til banden Loyal To Familia, handlede ifølge anklageskriftet i forening og efter forudgående aftale med de andre deltagere i den grove forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

For den tiltalte er det ifølge tiltalen i den forbindelse en skærpende omstændighed, at han allerede tidligere er straffet for vold.

Selv kastede han angiveligt »en sten eller lignende genstand«, mens han efter politiets opfattelse med sin tilstedeværelse og adfærd tilskyndede de omkringværende personer til at kaste »fyrværkeri, glasskår, rottefælder, løbehjul, tallerkener, sten eller lignende genstande« mod de tilstedeværende politifolk, hvoraf flere blev ramt.

Det er uvist, hvordan han stiller sig til tiltalen, men da sagen er berammet som en domsmandssag ved Københavns Byret, tyder det på, at han nægter sig skyldig.

Allerede dagen efter urolighederne nedsatte politiet en særlig efterforskningsgruppe for at få indkredset gerningsmændene. Ved en opgørelse i september var foreløbig 10 personer i alderen 17-54 år blevet dømt - de fleste af dem omkring ni-15 måneders ubetinget fængsel.

»Den massive uro, vold og hærværk, der fandt sted 14. april, var helt uacceptabel. Derfor er det meget tilfredsstillende, at der er afsagt en række domme, der er til at tage og føle på, og som forhåbentligt sender et klart signal om, at uroligheder bliver straffet hårdt,« lød det i den forbindelse fra lederen af Københavns Politis afdeling for borgernær kriminalitet -vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

På det tidspunkt sad yderligere fire personer varetægtsfængslet i sagen og ventede på at komme for retten, mens andre fem var sigtet.

Og kort før jul skruede Østre Landsret også bissen på i forhold til en 17-årig dreng med indvandrerbaggrund, der blev dømt for at have kastet flere genstande mod politiet under urolighederne på Blågårds Plads.

Det takserede landsretten til 10 måneder ubetinget fængsel.

I august slap han i Københavns Byret med at skulle afsone to måneder af en straf på seks måneders fængsel. De sidste fire måneder blev gjort betinget - det vil sige, at de i udgangspunktet ikke skulle afsones.

Østre Landsret skærpede altså straffen betydeligt. De 10 måneders ubetinget fængsel betød blandt andet, at muligheden for at kunne afsone i hjemmet med fodlænke, forduftede. Det kan nemlig kun ske, når straffen er seks måneder eller lavere.