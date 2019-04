290.000 kroner.

Så mange penge forsvandt igennem fem år fra en ejerforenings konto. Nu er kassereren dømt for underslæb - selvom han i retten påstod, han var berettiget til at hæve pengene.

Den 40-årige mand blev ved Retten i Hjørring idømt ni måneders fængsel for i alt 59 tilfælde af underslæb, fordi han i perioden 26. marts 2012 til 14. februar 2017 havde brugt ejerforeningens fælleskonto til at betale sine egne regninger.

I retten fremviste den tidligere kasserer ellers en kontrakt, hvor ejerforeningen indvilligede i at betale ham 4.000 kroner om måneden for at være kasserer. Der var blot et problem.

At kontrakten var falsk; ingen af ejerforeningens øvrige beboere havde nogensinde set den.

»Bevisførelsen handlede i store træk om den kontrakt. Retten valgte at tilsidesætte kontraktens værdi, og de sagde derfor mellem linjerne, at kontrakten var forfalsket,« siger specialanklager Mette Vestergaard til Nordjyske.

Efter i første omgang at have nægtet sig skyldig i anklagerne valgte den 40-årige mand at modtage dommen på ni måneders betinget fængsel.

Det er blot et par uger siden, at en anden kasserer blev taget på fersk gerning. I dette tilfælde havde den nu tidligere kasserer i den lille idrætsklub Torsted IF overført 750.000 kroner af klubbens penge til sin egen konto.