Den 30-årige nordjyde Kasper Brix Bærndt er et af dødsofrene for togulykken på Storebæltsbroen. Det bekræfter hans søster, Karoline Dahrling Hughes, over for B.T.

»Kasper var afholdt og elsket, og vi savner ham meget. Og vi føler med alle de andre familier, der er ramt af ulykken. Det er grusomt,« siger hun i en kortfattet kommentar til B.T.

Ulykken, der kostede Kasper Brix Bærndt og syv andre personer livet, skete onsdag morgen. En løs trailer fra et godstog ramte et lyntog, da togene paserede hinanden på Storebæltsbroen.

Ofrene er ikke blevet endeligt identificeret af politiet, men i et opslag på Facebook fortæller Karoline Dahrling Hughes, at hendes bror er blandt de formodede ofre.

Kasper Brix Bærndt er et af de otte dødsofre for togulykken på Storebælt. Foto: privatfoto Vis mere Kasper Brix Bærndt er et af de otte dødsofre for togulykken på Storebælt. Foto: privatfoto

»2019 har haft en grusom begyndelse. Min kære bror, Kasper Brix Bærndt er brutalt blevet taget fra os i togulykken. Vi er alle i familien dybt berørte og fyldt med savn. Det føles uretfærdigt, uvirkeligt og som en helt unødvendig ulykke. Jeg har mistet en bror, en barndomsfælle, og en stærk, smuk og dygtig mand som var blevet en ægte ven,« skriver hun i opslaget.

Kasper Brix Bærndt var fra byen Hjørring, men har ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq været bosat i byen Nuuk på Grønland siden 2016. Han arbejdede i sundhedsdepartementet og var ifølge mediet udøver af crossfit i Inua, hvor han var en meget vellidt sportsudøver.

»Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at Kasper Brix Bærndt desværre er omkommet i den den forfærdelige togulykke i Danmark,« skriver CrossFit Inua på et facebook-opslag.

»Kasper som vi kender ham her i Inua var meget vellidt og kendt som en stille og dygtig CrossFit atlet, som har rykket sig utrolig meget til det positive. Vi vil savne Kaspers tilstedeværelse i CrossFit Inua og vi sender vores dybeste kondolancer til Kaspers familie og venner,« står der i opslaget.

Det var ifølge søsteren hans plan at vende tilbage til Jylland i det nye år.

»Husk at sætte pris på jeres kære, mens I har dem. Vis dem, de er elsket, og pas på dem så godt I kan. Kære Kasper, vi husker dig med alle vores gode minder. For altid,« skriver Karoline Dharling Hughes.

Fyns Politi oplyser torsdag, at de dræbte er tre mænd og fem kvinder, men at ofrene ikke er endeligt identificerede.

'Politiet er rimeligt sikre på, hvem fire af ofrene er, og i løbet af torsdagen har politiet også fået en god formodning om, hvem de øvrige fire personer er ud fra de ejendele og andre spor, der er fundet i toget. Men det har endnu ikke været muligt at fortage en endelig identifikation,' skriver politikredsen i pressemeddelelsen.