Den danske erhvervsmand Jesper Nielsen kan beholde de 245 millioner kroner, som Skat mente, at han skyldte.

Det slog Højesteret fast torsdag, da man gav Jesper Nielsen, der også er kendt som Kasi-Jesper, medhold i, at Skat ikke har krav på 245 millioner kroner fra Jesper Nielsens tidligere virksomhed Kasi ApS.

Dermed går Højesteret imod Østre Landsret, som i januar gav Skat medhold i, at de havde krav på det trecifrede millionbeløb. Dommen valgte Jesper Nielsen at anke til Højesteret, og det kom ham således til gode.

»Det er næsten ikke til at tro,« lød det fra en glad Jesper Nielsen til TV2 umiddelbart efter, der var faldet om i sagen, inden han tilføjede:

»Mit råd til alle andre er, at man skal kæmpe og blive ved med at kæmpe, hvis man tror på, at man har ret.«

Sagen om de mange millioner går tilbage til december 2009, hvor Jesper Nielsen og Kasi ApS fik tilladelse af skat til at gennemføre skattefrie overførsler til Pandora. Få måneder efter overførslen, i 2010, blev Pandora børsnoteret, og Jesper Nielsen blev købt ud af virksomheden.

Men børsnoteringen medførte, at Skat krævede 245 millioner kroner i skat af den gevinst, som Jesper Nielsen fik med sig, da han forlod Pandora. Et beløb, som Jesper Nielsen nu har Højesterets ord på, at han kan beholde.

'Kasi havde stærke, klare og gyldige forretningsmæssige årsager til at etablere et fælles selskab med Pandora. Kasi styrkede således sit eksisterende forretningsgrundlag ved at etablere et tættere samarbejde med Pandora, der var en af Kasis største samarbejdspartnere,' lyder det blandt andet i dommen fra Højesteret, hvor tre ud af fem dommere gav Jesper Nielsen medhold, inden det tilføjes:

'Familien Nielsen ønskede som udgangspunkt ikke at sælge Kasi. Kasi havde til hensigt, at samarbejdet med Pandora skulle vare i mange år. Det var imidlertid nødvendigt for Kasi i forhandlingerne med Pandora at acceptere, at Pandora skulle købe Kasis aktier i tilfælde af eksempelvis en børsnotering, idet Pandora ellers ville have opsagt samarbejdet med Kasi. Kasis modstand mod exit-bestemmelsen viser dog tydeligt, at exit i forbindelse med en børsnotering ikke var hovedformålet med transaktionen.'

Anden sejr over skat

Torsdagens dom i Højesteret er Jesper Nielsens anden sejr over netop Skat. I november 2017 gav Østre Landsret ham medhold i en sag om et trecifret millionbeløb, der har tråde tilbage til Jesper Nielsens fodbold- og håndboldeventyr med henholdsvis Brøndby IF og AG Håndbold.

Sagen handlede om skattefradrag for sponsorpenge i de to klubber.

I dag står Jesper Nielsen bag smykkevirksomheden Amazing Jewelry, der har butikker i flere lande rundt om i Europa. Kæden har imidlertid været i modvind på det seneste, hvor man har været nødsaget til at lukke 12 butikker i Tyskland.

»Vi har valgt at lukke 12 butikker i alt. Vi vil have ryddet op, så vi kun har dem, der fungerer. Vi vil ikke have butikker, der ikke er lønsomme,« udtalte Jesper Nielsen i den forbindelse til Berlingske.

