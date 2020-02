Karina Lindboe Winds værste mareridt blev på et splitsekund til virkelighed, da hun lørdag morgen modtog et opkald fra sin søn.

Han var blevet overfaldet. Trampet i hovedet og smidt bevidstløs ud foran kørende biler på Gothersgade i København - og nu lå han på Rigshospitalets traumeafdeling, lød beskeden fra den anden ende af røret.

»Jeg tænkte ikke. Jeg kørte bare,« fortæller Karina Lindboe Wind, som kørte fra sit hjem i Holte for at tilse sin søn, som lørdag morgen var vågnet op i hospitalssengen, efter at have været bevidstløs i syv timer.

»Jeg fik et chok, da jeg så ham. Det var forfærdeligt at se sin søn så smadret i ansigtet. Pludselig lignende han bare en lille dreng, der var blevet smadret og slået.«

19-årige Lauritz Lindboe Wind, som til daglig går i skole på EUX i Lyngby, var fredag aften taget i byen. Hans ven skulle fejres, og det skulle ske på en bar i den festlige Gothersgade i centrum af København.

Men fejringen fik en brat ende, da Lauritz Lindboe Wind og hans kammerat gik ud på gaden for at ryge en cigaret.

En mand i en Northface-jakke hev pludseligt og uprovokeret hårdt fat i Lauritz Lindboe Winds arm.

Vidner på stedet skal ifølge Karina Lindboe Wind have fortalt, at der gik omkring syv sekunder, fra at der blev hevet i hendes søns arm, til han blev kylet ud på den befærdede Gothersgade.

19-årige Lauritz Lindboe Wind før han blev brutalt overfaldet i Københavns natteliv Foto: Privatfoto Vis mere 19-årige Lauritz Lindboe Wind før han blev brutalt overfaldet i Københavns natteliv Foto: Privatfoto

Er du eller dit barn selv blevet overfaldet i nattelivet? Så skriv til B.T. her.

»Det lignende, at han var en mannequindukke, sagde folk. Han kom flyvende ud foran bilerne og ramte med hovedet først ned i asfalten. Jeg kan ikke forstå, hvordan han kunne flyve gennem luften på den måde,« fortæller Karina Lindboe Wind.

Til Lauritz Lindboe Winds held nåede en bilist at stoppe og dermed undgå at ramme den kvæstede 19-årige.

Bilisten, der stoppede, har ifølge Karina Lindboe Wind forklaret, at en sortklædt person stod ude midt på Gothersgade, ved siden af Lauritz Lindboe Winds bevidstløse krop, og trampede ham i hovedet med sin hæl og sin fulde vægt.

Sådan ser Lauritz Lindboe Wind ud, efter at han umotiveret blev overfaldet fredag aften i Gothersgade i København. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser Lauritz Lindboe Wind ud, efter at han umotiveret blev overfaldet fredag aften i Gothersgade i København. Foto: Privatfoto

Herefter flygtede både den sortklædte og personen i Northface-jakken fra stedet.

Karina Lindboe Wind har selv kontaktet bilisten for at sige vedkommende tak for indsatsen.

Det var nemlig bilisten, der sørgede for, at Lauritz Lindboe Wind blev hevet i sikkerhed på fortovet, og at der blev ringet efter politi og ambulance.

Mandag er Lauritz Lindboe Wind stadig sengeliggende. Han er hjemme i Holte igen, men hans næse er brækket, øjenbrynet flækket, og så har han fået en voldsom hjernerystelse.

Karina Lindboe Wind er vred og ulykkelig over at se sin søn være blevet overfaldet i byen. Hun mener, at der mangler mere fokus på vold mod unge i nattelivet. Foto: Privatfoto Vis mere Karina Lindboe Wind er vred og ulykkelig over at se sin søn være blevet overfaldet i byen. Hun mener, at der mangler mere fokus på vold mod unge i nattelivet. Foto: Privatfoto

»Jeg håber, at han kan komme i skole i næste uge. Lige nu synes jeg ikke, at det ser særlig godt ud. Han kan ikke noget som helst,« fortæller Karina Lindboe Wind. Udover de fysiske men, er Lauritz Lindboe Wind også blevet skræmt af oplevelsen, fortæller hun.

»Jeg bliver så vred. Det må jeg bare sige. Jeg synes, at det er så meningsløst, at der er så mange voldsforbrydere, der render rundt i København, uden at der bliver gjort noget ved det.«

Ifølge Karina Lindboe Wind er hendes søns overfald ikke et enestående tilfælde. Hendes anden søn, Lauritz Lindboe Winds storebror, blev for fire år siden også overfaldet på voldsom vis, mens hun ofte hører lignende historier fra venner og bekendte.

»Jeg hører hele tiden om unge mennesker, der bliver overfaldet og bestjålet. Det sker hele tiden. Jeg synes, det er så forfærdeligt, at de unge mennesker efterhånden ikke kan gå i byen uden at blive overfaldet eller rullet,« siger Karina Lindboe Wind.

Hun mener ikke, at politiet gør nok for at komme problemet til livs.

»Jeg tror ikke, at det er, fordi politiet ikke vil, men de har ikke nok ressourcer. De står inde ved synagogen og ved moskéerne. Der er ikke nogen, der passer på de unge fredag og lørdag ude i gaderne,« siger Karina Lindboe Wind - og hun har nu et budskab:

»Gør politikerne opmærksomme på, at det her er et reelt problem. Vores unge bliver overfaldet i nattelivet, men det er, som om, folk lukker øjnene for problemet.«

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at der er indgået en anmeldelse, og at man efterforsker overfaldet.