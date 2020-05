Lidt over midnat natten til søndag lyder et kæmpe brag ude foran Karina Lundquists rækkehus. Hendes mand farer op til vinduet og kigger ned på vejens fælles parkeringsplads.

»Vores bil brænder, vores bil brænder,« råber han til Karina Lundquist.

Parrets kun et år gamle Seat Terraco var en af de biler, der natten til søndag blev brændt i Herlev.

»Vi fløj op af sengen, og min mand løber ned til parkeringspladsen. Indsatslederen var der allerede, og kort efter kom brandvæsenet, men der var ikke noget at gøre. Der var ingen bil at redde. Den var futtet helt af, og der var hele tiden dæk og airbags, der sprang,« siger Karina Lundquist.

Det var en kæmpe bag - lyden af en eksploderende airbag - der fik Karina og manden til at kigge ud af vinduet og opdage den brændende bil. Foto: Privat

Det er under alle omstændigheder ærgerligt at få udøvet hærværk på sine ejendele. Men for Karina Lundquist er det en særlig bøvlet situation.

Hun har nemlig et planlagt kejsersnit på tirsdag, men nu hvor bil og barnesæder er brændt, har det gjort det hele noget mere besværligt.

»Det er mega ærgerligt. Vi havde planlagt, at vi skulle bruge de to dage op til kejsersnittet på at hygge os, pakke det sidste færdigt til hospitalet og slappe af. Men nu går det hele op i praktik,« fortæller Karina Lundquist.

Hendes mand farer nemlig rundt for at finde en bil at leje, så parret kan komme frem og tilbage fra sygehuset på tirsdag.

Karina fik brændt sin bil af to dage før, den skulle have transporteret hende til hospitalet for at få et kejsersnit. Foto: Privat

»Lige nu står min mand i lufthavnen og prøver at leje en bil ved Sixt. Men det er lidt svært, for det er pinse, så alt har lukket. Vi skal også have skaffet børnesæder og en klapvogn til vores tre-årige søn. Det blev også brændt i bilen.«

Økonomisk går det også ud over den lille familie.

Seaten var nemlig leaset, og det indskud de har smidt i bilen, kan ikke erstattes.

»Vi taber en del penge på det her. 25-30.000 vil jeg tro. Det er ikke lige det, vi havde brug for,« fortæller Karina Lundquist.