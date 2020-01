Siden søndag eftermiddag har hun været væk - og selvom politiet har fulgt utallige spor, så er der endnu intet nyt i sagen.

23-årige Karen Kubel Rolighed forsvandt, da hun søndag klokken 17.30 tog færgen Hammershus fra haven i Rønne på Bornholm til Køge. En overfart, der tager cirka fem timer.

I går gennemgik Bornholms Politi igen færgen. Støvsugede den for spor.

»Vi fandt overhoved ikke noget,« siger efterforskningsleder Henrik Schou og fortsætter:

Signalement af forsvundne Karen Karen Kubel Rolighed har bopæl i Ringkøbing. Hun beskrives som værende 155 til 160 centimeter høj og kraftig af bygning. Hun har brunt, mellemlangt hår og var iført en mørk striktrøje med firkantede lapper på ærmerne og noget hvidt på brystet og havde hvide bukser på med sort mønster, da hun var med færgen. Hun havde også en stor, rød vandrerygsæk med sig.

»I dag har vi fulgt affaldssorteringen fra skibet, og det har heller ikke bragt os nærmere.«

Et andet spor er Karen Kubel Roligheds mobiltelefon, som hun efterlod på færgen i en mulepose sammen et par sko og en computer.

Henrik Schou fortæller, at man i dag har fået åbnet telefonen, men her har man heller ikke haft held.

»Vi har fulgt nogle messenger-samtaler, men det har ikke ført os videre - andet end vi endnu engang har fået bekræftet, at hun lider af en form for tungsind,« siger efterforskningslederen.

Foto: Bornholms Politi Vis mere Foto: Bornholms Politi

Det er tidligere kommet frem, at flere pårørende har fortalt politiet at Karen Kubel Rolighed er tungsindet og distræt.

Senest har Bornholms Politi i samarbejde med Molslinjen, der sejler mellem Bornholm og Køge, sendt en besked ud til alle de passagerer, der var med færgen i håb om, at nogen har ny information.

Der er også kommet en del henvendelser fra folk, der mener at have set Karen Kubel Rolighed.

»Vi har i nogle tilfælde fået folk til at vende om i bilen og opsøge personen,« siger Henrik Schou.

Ved du noget? Politiet anmoder borgere, der kan have set Karen Kubel Rolighed - eller måske har talt med hende - om at henvende sig til vagthavende ved Bornholms Politi. Dette kan ske via 114 eller på telefonnummer 56901448.

Han tror, det er den røde rygsæk, som hun havde på, da hun forsvandt, der får folk til at se hende landet over.

I den her type sager kommer der jo nogle gange et tidspunkt, hvor man må opgive. Hvor langt er I fra at opgive?

»Vi er slet ikke færdige med at samle data fra båden. Hvis det ikke giver noget, så kommer vi til at fokusere på alle de henvendelser, vi har fået,« siger Henrik Schou.

Desuden er man ved at undersøge, om søværnet skal trækkes ind i sagen, da de kan søge på vandet.