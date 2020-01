Politiet har endnu ikke fundet 23-årige Karen Kubel Rolighed, der søndag eftermiddag forsvandt, efter hun steg på færgen Hammershus fra Rønne til Køge klokken 17.30.

Allerede omkring klokken 14 er hun set på overvågningskameraerne ved færgelejet i Rønne på Bornholm. Hun skulle aflevere en bil, da hun i en periode have passet et hus for en af sine bekendte i Østermarie.

Den bekendte, som ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller til B.T., at Karen Kubel Rolighed havde meget travlt med at nå færgen, der sejlede om få minutter. Han var selv netop kommet i land efter at have været væk fra øen i en periode.

De udvekslede kun få ord. Hun skulle købe en billet, havde hun sagt.

Signalement af forsvundne Karen Karen Kubel Rolighed har bopæl i Ringkøbing. Hun beskrives som værende 155 til 160 centimeter høj og kraftig af bygning. Hun har brunt, mellemlangt hår og var iført en mørk striktrøje med firkantede lapper på ærmerne og noget hvidt på brystet og havde hvide bukser på med sort mønster, da hun var med færgen. Hun havde også en stor, rød vandrerygsæk med sig.

Dog er Karen Kubel Rolighed først med en afgang cirka tre timer efter. En mulighed er, at hun ikke nåede den afhang, hun først havde planer om at skulle med.

»På overvågningen kan man se, at hun har siddet og læst i en bog, mens hun ventede,« siger efterforskningsleder hos Bornholms Politi Henrik Schou.

Omkring klokken 17.30 stiger hun på færgen for at komme til Køge og derefter fortsætte til Vestjylland, hvor hun bor.

Da færgen når Køge, er Karen Kubel Rolighed forsvundet.

Her er 23-årige Karen Kubel Rolighed fotograferet af overvågningskameraet ved ombordstigningen søndag. Foto: Bornholms Politi Vis mere Her er 23-årige Karen Kubel Rolighed fotograferet af overvågningskameraet ved ombordstigningen søndag. Foto: Bornholms Politi

»Vi kan ikke se, at hun forlader færgen på overvågningen. Hun kan muligvis have sat sig i en bil på vogndækket og forladt færgen på den måde,« siger efterforskningslederen.

Efterlod ejendele på færgen

Da alle passagerer har forladt færgen, finder personalet en mulepose med hendes tændte mobiltelefon, computer og et par sko.

»Vi har endnu ikke fået åbnet hendes telefon. Der er en kode på, så vi skal lige finde ud af at få adgang til den,« siger Henrik Schou.

Dog formoder politiet, at hun brugte sin telefon til at skrive en besked eller lignende, da man kan se på overvågningsbillederne, at hun bruger mobiltelefonen. Man ved ikke, hvem hun muligvis har skrevet til.

Det var denne færge, Karen Rolighed var med. Foto: Molslinjen Vis mere Det var denne færge, Karen Rolighed var med. Foto: Molslinjen

Hendes ejendele er fundet bagerst i færgen, og man ved ikke, om disse sko er dem, hun er iført på overvågningsbilledet.

Den røde vandretaske, som hun havde på ryggen, er ikke fundet.

De efterladte ejendele betyder blandt andet, at Bornholms Politi ikke kan udelukke, at den 23-årige kvinde har begået selvmord.

»Vi har hørt fra flere pårørende, at hun kan være tungsindet og distræt,« siger Henrik Schou.

Ved du noget? Politiet anmoder borgere, der kan have set Karen Kubel Rolighed - eller måske har talt med hende - om at henvende sig til vagthavende ved Bornholms Politi. Dette kan ske via 114 eller på telefonnummer 56901448.

Men de kan heller ikke udelukke, at Karen Kubel Rolighed er kommet til at iføre sig nogle sko, der ikke var hendes, og efterladt sine egne på færgen.

Talt med passagerer uden held

Bornholms Politi har talt med en stor gruppe passagerer, der var med færgeoverfarten, men ingen har talt med Karen Kubel Rolighed eller kan berette noget, der hjælper efterforskningen.

»Vi koncentrerer os lige nu om videoovervågning. Der er meget materiale, vi skal se igennem,« siger Henrik Schou.

Man har desuden talt med en række pårørende, men det har heller ikke ført til relevante spor.

Foto: Bornholms Politi Vis mere Foto: Bornholms Politi

»Vi har talt med en del pårørende, og sporene, de giver os, leder os i lidt forskellige retninger,« siger han og fortæller, at de desuden har fået en række henvendelser fra personer i hele Danmark, der mener at have set hende.

Det har dog endnu ikke ført dem tættere på den 23-årige kvinde.

Nogle af henvendelserne leder politiet i retning af, at hun kan have forladt færgen. Det er dog ikke verificeret.

»I morgen er planen at sætte en international eftersøgning i gang i samarbejde med søværnet, da hun kan være hoppet eller faldet i vandet,« siger Henrik Schou