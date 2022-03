Politiet har fortsat ingen spor efter Karen, der ikke er set siden mandag eftermiddag.

Det oplyser Jesper Sørensen, vagthavende ved Nordjyllands Politi, onsdag morgen til B.T.

Status er, at politiet har fået flere henvendelser i sagen. Men det har stadig ikke fundet vej til kvinden.

»Så vi er stadig åbne for at høre, hvor hun er. Vi har en formodning om, at hun opholder sig et sted.«

»Og så håber vi, folk ser denne efterlysning og retter henvendelse, hvis de ser hende.«

Karen er fra Grønland og forlod sit hjem på et bosted i Brønderslev mandag klokken 15.

Nordjyllands Politi oplyser desuden, at hun har svært ved at tage vare på sig selv og opfordrer derfor alle, der måtte have set hende eller ved, hvor hun opholder sig, til at kontakte politiet på telefon 1-1-4.

»Vi har ingen idé om, hvor hun kan være taget hen. Tidligere har hun taget toget, så hun kan være kommet langt,« sagde vagtchef ved Nordjyllands Politi, René Kortegaard, tirsdag og oplyste desuden, at kvinden ikke har nogen telefon, og politiet derfor ikke har meget at gå efter.

Den efterlyste hedder Karen og beskrives af Nordjyllands Politi som 155 centimeter høj og med langt afbleget hår.

Hun var iført en sort dynejakke, blå bukser med hvide Adidas-striber og havde formentlig en lille blå taske med sig, da hun forsvandt.

Kvinden taler kun grønlandsk, men forstår en smule dansk.