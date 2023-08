En 68 meter lang coater gik natten til lørdag på grund i farvandet nord for Assens.

Det oplyser Fyns Politi til B.T.

»Der er tale om et forholdsvis stort skib, som er grundstødt mellem Fyn og Bågø,« siger vagtchef Peter Vestergaard.

Ifølge vagtchefen er ingen kommet noget til.

»Vi har haft en patrulje ude og tjekke skibet, men indtil videre ved vi ikke, hvorfor skibet er gået på grund,« tilføjer han.

Det var Søværnet, der opdagede skibet, som ifølge Vesselfinder er et tysk fragtskib.

»Vi forventer en sigtelse for overtrædelse af meldepligten. Hvis et skib går på grund, har besætningen en halv time til at forsøge selv at komme fri, inden man skal melde det til myndighederne. Det er ikke sket her,« siger Peter Vestergaard.

Ifølge Ritzau har forseelsen allerede kostet kaptajnen en både på 10.000 kroner.

Politiet har også været opmærksom på eventuel alkoholsejlads, men det er der ifølge vagtchefen intet, der tyder på.