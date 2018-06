Dansk skibschef på "Absalon" har afvist mandatsvig og bedrageri efter natligt besøg på maltesisk stripklub.

København. En våd aften i byen på Malta har torsdag resulteret i en fængselsstraf i Østre Landsret i København.

En tidligere chef på krigsskibet "Absalon" idømmes 20 dages betinget fængsel for at have brugt Forsvarets penge på en stripklub.

I byretten fik den 51-årige kommandørkaptajn Per Moll Petersen betinget fængsel i 60 dage, men den straf er nu sat ned.

Det skyldes, at dommerne i landsretten i langt højere grad har valgt at tro på den tiltaltes forklaring. Dog ikke i en sådan grad, at han helt går fri.

Forbrydelsen fandt sted i efteråret 2016, da kommandørkaptajnen og hans besætning var ved at afslutte en udsendelse til Middelhavet som led i kampen mod terrorisme.

Natten til 23. november lå skibet i havn i Valetta, Maltas hovedstad, og alle officerer om bord havde været ude at spise.

Bagefter fortsatte de videre i byen, og i den forbindelse endte de på stripklubben Stiletto Gentlemen's Club.

Her blev der foretaget to betalinger og to hævninger på mandens firmakort. Beløbet var sammenlagt 17.325 kroner.

Mens byretten stort set dømte den tiltalte for det hele, finder landsretten det kun bevist, at kommandørkaptajnen med sikkerhed står bag en af de fire transaktioner. Den har en værdi af cirka 7000 kroner.

Således har retten valgt at tro på mandens forklaring om, at nogen kan have afluret hans pinkode og brugt kortet, uden at han opdagede det.

Da Per Moll Petersen ud på morgenen kom tilbage til "Absalon" lå kortet i hans pung.

