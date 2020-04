En håndfuld genbrugspladser i Sønderjylland har lørdag været plaget af trafikalt kaos.

Der har været trængsel hos genbrugsstationerne flere steder i landet, siden de igen åbnede op efter at være lukket i flere uger.

Og selv om det nu er godt en uge siden, at man igen åbnede genbrugspladserne, så er der tilsyneladende fortsat mange danskere, der ligger inde med affald, som de skal af med.

Det gør sig blandt andet gældende i Sønderjylland, hvor politiet tidligere lørdag tweetede, at der var massiv kø ved flere af genbrugspladserne.

'Øv - der er nu massiv kø ved flere kommunale genbrugscentre i hele Syd- & Sønderjylland. Det giver flere steder problemer med almindelig trafikafvikling og kødannelse. Find venligst et bedre tidspunkt for aflevering af affald,' lød det i tweetet.

Lørdag eftermiddag fortæller Ivan Gohr Jensen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, at der fortsat er mange, som gerne vil på genbrugspladsen.

»Vi har været nødt til at tilkalde hjemmeværnet for at regulere kørslen nogle steder, og så har vi selv haft patruljer ude for at kontrollere nogle gange. Der er stadigvæk mange rundt om, men folk er begyndt at sprede sig noget mere,« fortæller vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Han tilføjer, at man desuden har modtaget anmeldelser om for mange mennesker i supermarkeder, men at det ikke har været tilfældet, da politiet ankom.