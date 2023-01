Lyt til artiklen

En firmafest løb løbsk for en 18-årig mand, der så sig ond på en tjener.

Under festen, der blev afholdt på Himmerland Golf og Spa, valgte den 18-årige mand at nikke en tjener en skalle, mens en anden gæst til festen også kom under kærlig behandling, skriver Nordjyske.

»Vi fik meldingen om voldsepisoden klokken 02.22 natten til søndag. Den 18-årige havde nikket en tjener på stedet en skalle, og en anden gæst ved firmafesten fik sig også nogle knubs.«

»Der var dog ikke tale om alvorlig personskade, men vi sendte en patrulje til stedet for at afhente den 18-årige, der blev anbragt i detentionen,« siger Lau Larsen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Efter den 18-årige mand var blevet ædru, blev han afhørt af politiet.

Han er blevet løsladt og sigtet for vold.